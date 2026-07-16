Dhamaal 4 Box Office Day 6: 100 करोड़ी हुई धमाल 4, वर्ल्डवाइड छाप डाले इतने करोड़

Ajay Devgn, Arshad Warsi and Javed Jaffrey Film Dhamaal 4 Box Office Day 6: अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी की फिल्म 'धमाल 4' ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया है. कुछ समय में ही इस फिल्म ने फैंस का दिल जीत लिया है.

'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 6: मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4) ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया हुआ है. फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी के काम को खूब पसंद किया जा रहा है. हाल तो ये है कि इस फिल्म ने वेलकम टू द जंगल को भी पछाड़ दिया है. 6 दिनों में ही फिल्म धमाल 4 ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. ये फिल्म लगातार नोट छापने में जुटी हुई है. अगर बात की जाए अब तक की कमाई की तो धमाल 4 ने रिलीज के छठे दिन 6.50 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. बीते दिन फिल्म की 11,137 स्क्रीनें दिखाई गईं थीं. इंडिया में धमाल 4 का नेट कलेक्शन 107.11 करोड़ रुपए रहा. वहीं धमाल 4 का ग्रॉस कलेक्शन 89.75 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. धमाल 4 का बीते दिन ओवरसीज कलेक्शन 1.25 करोड़ रुपए रहा. इसी के साथ धमाल 3 का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 17.25 करोड़ रुपए हो गया है.

Dhamaal 4 का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की मानें तो अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 124.36 करोड़ रुपए हो गया है. ये जादूई आंकड़े बता रहे हैं कि इस पार्ट ने धमाल की बाकी फिल्मों को भी कमाई के मामले में पछाड़ दिया है. 6 दिनों में 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है.

डे 1- 14.00 करोड़ रुपए

डे 2- 22.50 करोड़ रुपए

डे 3- 28.50 करोड़ रुपए

डे 4- 8.75 करोड़ रुपए

डे 5- 9.50 करोड़ रुपए

डे- 4.84 करोड़ रुपए

धमाल 4 में जावेद जाफरी ने लूटी महफिल

फिल्म धमाल 4 में जावेद जाफरी और अरशद वारसी ने आदि मानव बनकर लोगों को खूब हंसाया है. जावेद जाफरी और अरशद वारसी की जोड़ी को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. हालांकि सच तो ये है कि धमाल के चौथे पार्ट में जावेद जाफरी और अरशद वारसी को थोड़ी कम जगह दी गई है. फैंस दावा कर रहे हैं कि अगर जावेद जाफरी और अरशद वारसी को धमाल 4 में ज्यादा स्पेस मिलता तो फिल्म और भी मजेदार लगती.

क्या होने वाला है धमाल 4 का हाल?

जावेद जाफरी और अरशद वारसी के अलावा रितेश देशमुख और अजय देवगन ने भी धमाल 4 में बवाल मचाया है. हालांकि वीक डेज में धमाल 4 की पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि वीकेंड आते आते धमाल 4 की हालत थोड़ी खस्ता हो सकती है. बीते दिन ही धमाल 4 की कमाई 9 करोड़ से सीधा 6 करोड़ तक लुढ़क गई. इससे पता चलता है कि धमाल 4 को बॉक्स ऑफिस पर टिकने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…