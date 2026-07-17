Dhamaal 4 Box Office Day 7: बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन के उड़ाया गर्दा, एक साथ तोड़े 30 फिल्मों के रिकॉर्ड

Ajay Devgn, Arshad Warsi and Javed Jaffrey Film Dhamaal 4 Box Office Day 7: बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी की फिल्म 'धमाल 4' ने गर्दा उड़ा रखा है. सातवें दिन फिल्म ने एक सथ 30 रिकॉर्ड्स धराधाही कर दिए हैं.

Dhamaal 4 box office collection

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 7: फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4) ने जब से बॉक्स ऑफिस पर कदम रखा है तब से हंगामा मचा हुआ है. ये फिल्म लगातार नोट छाप रही है. अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी की फिल्म के आगे तो लोग 'वेलकम टू द जंगल' को कोई भी नहीं पूछ रहा है. वहीं अल्फा के भी हाल खराब ही हैं. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जा गिरी हैं. कोई भी फिल्म 'धमाल 4' का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है. यही वजह है जो 7 दिनों में ही फिल्म 'धमाल 4' ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की हिम्मत कर डाली है. अगर बात की जाए अब तक के कलेक्शन की तो सातवें दिन फिल्म 'धमाल 4' ने 6.00 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. धमाल 4 की 11,006 स्क्रीनें बीते दिन दिखाई गई थीं. इसी के साथ फिल्म 'धमाल 4' का ग्रॉस कलेक्शन 114.49 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 96.00 करोड़ रुपए बताया गया है.

फिल्म 'धमाल 4' ने कर दिखाया ये कारनामा

वहीं अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' ने सातवें दिन ओवरसीज कलेक्शन के नाम पर केवल एक करोड़ रुपए कमाए. इसी के साथ फिल्म का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 18.25 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'धमाल 4' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 132.74 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. बीते कुछ समय में करीब 30 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. इनमें से सभी फिल्में सात दिनों में ये आंकड़ा पार नहीं कर पाई हैं.

फिल्म 'धमाल 4' ने तोड़े किसके रिकॉर्ड?

132.74 करोड़ रुपए छापकर धमाल 4 ने 7 दिनों में करीब 30 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है. अजय देवगन की फिल्म ने एक साथ 30 फिल्मों के कलेक्श के रिकॉर्ड को तोड़ा है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी 30 फिल्में हैं जिनकी हालत धमाल 4 ने खराब की है.

अल्फा- 48.4 करोड़ रुपये

बेबी डू एंड हाई- 3.43 करोड़

ओ रोमियो- 52.51 करोड़

कॉकटेल 2- 74.31 करोड़

हॉन्टेड 3 डी- 16.02 करोड़

भारत भाग्य विधाता- 6.55 करोड़

मैं वापस आऊंगा- 12.25 करोड़

गवर्नर- 5.44 करोड़

बंदर- 3.65 करोड़

कृष्णावतराम पार्ट 1- 13.52 करोड़

राजा शिवाजी- 57.7 करोड़

गिन्नी वेड्स सनी 2- 1.54 करोड़

है जवानी तो इश्क होना है- 43.53 करोड़

पेद्दी- 17.4 करोड़

दादी की शादी- 5.34 करोड़

द केरल स्टोरी 2- 22.55 करोड़

दो दिवाने सहर में - 6.2 करोड़

अस्सी- 6.95 करोड़

तू या मैं- 4.55 करोड़

वध 2- 3.45 करोड़

इक्कीस- 30.35 करोड़

द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो- 1.71 करोड़

चांद मेरा दिल- 21.21 करोड़

पति पत्नी और वो- 33.75 करोड़

आखिरी सवाल- 2.78 करोड़

मर्दानी 3-26.6 करोड़

मायसभा- 0.78 करोड़

राहु केतु- 6.1 करोड़

हैप्पी पटेल- 5.55 करोड़

कहना गलत नहीं होगा कि 7 दिनों में ही धमाल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर सबकी हालत खराब कर दी है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…