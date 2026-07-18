Dhamaal 4 Box Office Day 8: The Odyssey के सामने अजय देवगन ने लगाई दहाड़, बॉक्स ऑफिस पर कूटे इतने करोड़

Ajay Devgn, Arshad Warsi and Javed Jaffrey Film Dhamaal 4 Box Office Day 8: धमाल 4 और अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. अपी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि धमाल 4 ने अब तक कितने नोट छाप डाले हैं.

Dhamaal 4 Box Office

Ajay Devgn, Arshad Warsi and Javed Jaffrey Film Dhamaal 4 Box Office Day 8: बॉक्स ऑफिस पर इस समय बहार आई हुई है. एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. इस लिस्ट में अब फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4) का नाम भी शामिल हो गया है. इस समय अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी की फिल्म ने बवाल काट रखा है. अगर बात की जाए धमाल 4 की अब तक की कमाई की तो 8वें दिन इस फिल्म ने 5.35 करोड़ का बिजनेस कर डाला है. बीते दिन धमाल 4 के 8,158 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ धमाल 4 को नेट कलेक्शन 120.85 करोड़ रुपए और ग्रॉस कलेक्शन 101.35 करोड़ रुपए हो चुके हैं. बीते दिन धमाल 4 का ओवरसीज कलेक्शन 50 लाख रुपए आंका गया है. इसी के साथ धमाल 4 का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 18.75 करोड़ रुपए हो गया है. आपको जानकर हैरानी होगा कि फिल्म धमाल 4 ने 8 दिनों में 139.60 करोड़ रुपए की वर्ल्डवाइड कमाई कर डाली है. कहना गलत नहीं होगा कि शुक्रवार को इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. कमाई के मामले में धमाल 4 ने करीब 30 बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ दिया है जो कि बीते कुछ समय में रिलीज हुई हैं.

फिल्म 'धमाल 4' ने तोड़े कौन से रिकॉर्ड्स?

आपको बता दें कि अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' ने कलेक्शन के मामले में, अल्फा, ओ रोमियो, कॉकटेल, हॉन्टेड 3 डी, मैं वापस आऊंगा, कृष्णावतराम पार्ट 1, गवर्नर, बंदर, राजा शिवाजी, है जवानी तो इश्क होना है, पेद्दी, द केरल स्टोरी 2, मर्दानी 3 और हैप्पी पटेल जैसी फिल्मों को धराशाही कर दिया है. धमाल 4 ने तो इस समय वेलकम टू द जंगल की हालत खराब कर रखी है. ये दोनों फिल्में इस समय बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही हैं.

फिल्म 'धमाल 4' को है किस फिल्म से खतरा?

हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म 'द ओडिसी' की रिलीज का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. यही वजह है कि फिल्म 'द ओडिसी' के रिलीज होते ही लोग सिनेमाघरों पर टूट पड़े हैं. फिल्म 'द ओडिसी' के टिकिट्स को लेकर मारामारी हो रही है. फिल्म 'द ओडिसी' ही वो फिल्म है जो इस समय अकेले ही धमाल 4 को टक्कर दे रही है. लोग फिल्म 'द ओडिसी' को खूब पसंद कर रहे हैं. लोग तो सोशल मीडिया पर फिल्म 'द ओडिसी' को लोग मास्टरपीस बता रहे हैं. अब जब फिल्म 'द ओडिसी' की इतनी तारीफ होगी तो लोग तो धमाल छोड़कर इस फिल्म को देखने जाएंगे ही. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…