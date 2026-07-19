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Dhamaal 4 Box Office Day 9: धमाल 4 की बादशाहत बरकरार, The Odyssey के हौसले कर दिए पस्त

Ajay Devgn, Arshad Warsi and Javed Jaffrey Film Dhamaal 4 Box Office Day 9: अपनी इस रिपोर्ट में ह आपको बताने वाले हैं कि धमाल 4 ने अब तक क्या कमाल कर दिखाया है. अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' लोगों को खूब पसंद आ रही है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 19, 2026 7:01 AM IST
Dhamaal 4 Box Office Day 9: धमाल 4 की बादशाहत बरकरार, The Odyssey के हौसले कर दिए पस्त

Dhamaal 4 Box Office Day 9

Ajay Devgn, Arshad Warsi and Javed Jaffrey Film Dhamaal 4 Box Office Day 9: अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी की फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4) ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर रखा है. धमाल 4 के रिलीज होने के बाद सारी फिल्में जैसे बॉक्स ऑफिस से जैसे गायब ही हो गई हैं. इसका पूरा फायदा फिल्म 'धमाल 4' को मिल रहा है. अगर बात की जाए कमाई की तो अब तक फिल्म 'धमाल 4' ने शनिवार को 10.00 करोड़ रुपए कूट डाले. इसी के साथ धमाल 4 का ग्रॉस कलेक्शन 132.93 करोड़ रुपए हो गया है. इंडिया का नेट कलेक्शन 111.50 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. फिल्म 'धमाल 4' का बीते दिन का ओवरसीज कलेक्शन 18.75 करोड़ रुपए आंका गया है. इसी के साथ धमाल 4 का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 18.75 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'धमाल 4' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 151.68 करोड़ रुपए है. कहना गलत नहीं होगा कि इस बार शनिवार फिल्म 'धमाल 4' के लिए शानदार साबित हुआ है.

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फिल्म 'धमाल 4' ने की किसकी हालत खराब?

शनिवार को फिल्म 'धमाल 4' की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. अब ये तो हर कोई जानता है कि वीकेंड कैसे किसी भी फिल्म की किस्मत को बदल देती है. अपने शानदार कलेक्शन के दम पर अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' ने अल्फा, राजा शिवाजी, है जवानी तो इश्क होना है, पेद्दी, ओ रोमियो, कॉकटेल और हॉन्टेड 3 डी जैसी फिल्मों की कमाई को मात दे डाली है.

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फिल्म 'धमाल 4' ने की अक्षय कुमार की हालत खराब

धमाल 4 के आगे तो अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' भी टिक नहीं पा रही है. हालांकि ओडिसी अब भी धमाल 4 को कड़ी टक्कर दे रही है. लोगों को ये हॉलीवुड फिल्म में काफी दिलचस्पी है. यह वजह है जो जनता द ओडिसी की तरफ भी खींच रही है. माना जा रहा है कि शनिवार की तरह रविवार भी फिल्म 'धमाल 4' के लिए खास होने वाला है. वैसे भी इस हफ्ते द ओडिसी के अलावा बॉक्स ऑफिस पर कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई है.

फिल्म 'धमाल 4' बढ़ रही है तेजी से आगे

माना जा रहा है कि जिस तरह से फिल्म 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है उस हिसाब से जल्द ही ये फिल्म 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो जाएगी. फिल्म 'धमाल 4' ने एक हफ्ते में ही 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला था. इससे पता चलता है कि लोग फिल्म 'धमाल 4' को कितना प्यार कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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