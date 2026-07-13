Dhamaal 4 Opening Weekend Collection: 'धमाल 4' ने संडे को बॉक्स ऑफिस हिलाया, ओपनिंग वीकेंड पर नोटों की बारिश, जानें टोटल कलेक्शन

Dhamaal 4 Opening Weekend Collection: अजय देवगन और रितेश देशमुख स्टारर कॉमेडी एंटरटेनर 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. वर्ल्डवाइड यह 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बिल्कुल करीब पहुंच गई है.

'धमाल 4' ने संडे को की शानदार कमाई

सिनेमाघरों में एक बार फिर हंसी की आवाज सुनाई दे रही है और इसका सीधा असर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पर देखने को मिल रहा है. अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' ने अपने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है. दर्शकों का भरपूर प्यार बटोर रही यह फिल्म थियेटर्स में मेकर्स के लिए नोट छापने की मशीन साबित हो रही है. शानदार 'वर्ड ऑफ माउथ' और जबरदस्त प्री-रिलीज हाइप का फायदा फिल्म को साफ तौर पर मिला है, जिसके आगे बॉक्स ऑफिस पर मौजूद अन्य बड़ी फिल्में फीकी नजर आ रही हैं.

संडे को आया तगड़ा उछाल

ट्रेड ट्रैकर 'सैकनिल्क' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 'धमाल 4' ने अपने पहले तीन दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ नेट का धांसू कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की कमाई का ग्राफ हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ा है.

पहला दिन (शुक्रवार): 14 करोड़

दूसरा दिन (शनिवार): 22.50 करोड़

तीसरा दिन (रविवार): 28.50 करोड़

घरेलू बाजार के साथ-साथ विदेशों में भी फिल्म का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म महज तीन दिनों में 92 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. अब यह फिल्म दुनिया भर में 100 करोड़ के आंकड़े को छूने से महज चंद कदम ही दूर है, जिसे यह सोमवार को आसानी से पार कर लेगी.

फ्रेंचाइजी का जलवा बरकरार

डायरेक्टर इंद्र कुमार एक बार फिर दर्शकों के मूड को समझने में कामयाब रहे हैं. 'धमाल' फ्रेंचाइजी का इतिहास गवाह है कि जब-जब यह गैंग स्क्रीन पर आता है, एंटरटेनमेंट का लेवल दोगुना हो जाता है. इस बार कॉमेडी को और मजेदार बनाने के लिए टीम में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी के साथ ही रवि किशन, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता, उपेंद्र लिमये और अंजलि आनंद जैसे नए चेहरों की एंट्री हुई है, जो कहानी में काॅमेडी का मजा बढ़ा रहे हैं.

पुरानी फिल्मों का कैसा रहा हाल?

बॉक्स ऑफिस पर इस बार मुकाबला कड़ा था. 'धमाल 4' के सामने 'अल्फा' और 'वेलकम टू द जंगल' जैसी बड़ी फिल्मों की चुनौती थी, लेकिन अजय देवगन और उनकी पलटन के क्रेज के आगे कोई टिक नहीं सका. फिल्म की स्क्रिप्ट और सभी किरदारों की कॉमिक टाइमिंग को दर्शक खूब इन्जॉय कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.