Dhurandhar 2 Advance Booking In USA: रणवीर सिंह का अमेरिका में भी बजेगा डंका, 'धुरंधर 2' की बिक चुकीं इतनी टिकट!

Ranveer Singh Movie Advance Booking: अमेरिका में एक्टर रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' लोगों को इतना ज्यादा पसंद आई इसके दूसरे पार्ट 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. इस फिल्म का ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसका अंदाजा यूएस में हो रही फिल्म की एडवांस बुकिंग से लगाया जा सकता है. यूएसए में फिल्म 'धुरंधर 2' की जोरों से एडवांस बुकिंग हो रही है. 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म की भारत में एडवांस बुकिंग का इंतजार हो रहा है. इसी बीच जानते हैं रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने अमेरिका में एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई कर ली है.

फिल्म 'धुरंधर 2' का यूएसए की एडवांस बुकिंग में हाल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के फर्स्ट डे के लिए 3 मार्च को सुबह 10 बजे तक 4000 टिकट बिक गए हैं. फिल्म अभी तक 67000 यूएस डॉलर की कमाई कर ली है. अमेरिका में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को 220 से ज्यादा सिनेमाघरों में 300 से ज्यादा शोज मिले हैं. ये फिल्म प्रीमियर सहित एक लाख डॉलर का आंकड़ा पार कर गई है. अमेरिका के अलावा रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की प्री-बुकिंग ब्रिटेन समेत अन्य देशों में भी शुरू हो गई है. प्रीमियर सहित ये फिल्म की ओपनिंग डे के लिए टोटल ओवरसीज कलेक्शन करीब डेढ़ लाख यूएस डॉलर हो चुका है. इसकी इंडियन करेंसी में बात करें तो ये 1.37 करोड़ रुपये के बराबर है.

फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर किया जा रहा है इंतजार

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का टीजर काफी पसंद किया गया और इसके बाद उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है. अब आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले इसके ट्रेलर का इंतजार किया जा रहा है. कई रिपोर्ट में बताया गया था कि इस फिल्म का ट्रेलर 3 मार्च को रिलीज किया जाएगा. हालांकि, मेकर्स इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है. बताते चलें कि फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. गौरतलब है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को साउथ एक्टर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. यश की फिल्म 'टॉक्सिक' भी 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

