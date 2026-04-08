Dhurandhar 2 Advance Booking: चंद घंटों में बिके 'धुरंधर 2' के इतने Ticket, आंकड़ा देखकर चकराएगा दिमाग

Dhurandhar 2 Box Office Day 21 Advance Booking and Prediction: फिल्म धुरंधर 2 की कमाई को लेकर लगातार नए नए आंकड़े आ रहे हैं. खबर है कि धुरंधर 2 ने एडवांस बुकिंग के नाम पर इतने टिकिट बेच डाले हैं. आंकड़े देखकर आपको सदमा लग जाएगा.

Dhurandhar 2 Box Office Day 21 Advance Booking and Prediction: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने इस समय बवाल मचा रखा है. रिलीज की 20 दिन हो जाने के बाद भी ये फिल्म लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. हालांकि धुरंधर 2 के चलने की एक वजह ये भी है कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने वाला है. कोई नहीं है. ऐसे में लोगों के पास धुरंधर 2 देखने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है. इसके अलावा फिल्म को जो सोशल मीडिया पर हाइप दी गई है, उसकी वजह से भी लोग . आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt) की फिल्म को देखने जा रहे हैं. हालांकि फैंस के सिर पर से अब ये भूत भी उतरने लग गया है. इस बात का सबूत फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की एडवांस बुकिंग है. 21वें दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की एडवांस बुकिंग में करीब 22 प्रतिशत की गिरावट देखवने को मिल रही है. हफ्ते के बीच में ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की हालत खराब हो गई है. इतना कम आंकड़ा होने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की एडवांस बुकिंग 3.65 करोड़ रुपए दर्ज की गई है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का टोटल ग्रॉस 4.3 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के 24 घंटों में बिक पाए केवल इतने टिकट

बीते 24 घंटों में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के केवल 1.57 लाख टिकट ही बिक पाए हैं. ये आंकड़ा देखने में बहुत ही कम है. अब तो आदित्य धर ने भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के टिकट का प्राइज कम कर दिया है. अब आप केवल 265 रुपए में ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का मजा ले सकते हैं. बावजूद इसके फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का एडवांस बुकिंग में कमी दिख रही है, जो कि रणवीर सिंह के लिए खतरे की घंटी है. वैसे भी 16 अप्रैल को अक्षय कुमार भूत बंगला के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले हैं. जैसे ही अक्षय कुमार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आएगी वैसे ही लोगों का ध्यान बंट जाएगा. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में गिरावट आना लाजमी है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि रणवीर सिंह आगे कैसे अपनी पोजिशन को बचा पाएगी.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की सफलता से खुश हैं आदित्य धर

हाल ही में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर आदित्य धर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. आदित्य धर ने फिल्म की सफलता का श्रेय मुकश छाबड़ा को दिया है. आदित्य धर ने माना है कि उनसे पहले मुकेश छाबड़ा देख चुके थे कि ये फिल्म क्या कमाल करने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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