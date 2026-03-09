Dhurandhar 2 Advance Booking: 'धुरंधर 2' ने एडवांस बुकिंग में किया कमाल, 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड हुआ चकनाचूर

Dhurandhar 2 Advance Booking Record: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग में जमकर टिकट की बिक्री हो रही है.

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का जबरदस्त बज बना हुआ है. इस बात का अंदाजा फिल्म की एडवांस बुकिंग में लगाया जा सकता है. फिल्म का ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज किया गया था और इसके बाद पेड प्रीव्यू की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी और लोग जमकर टिकट को खरीद रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' ने पेड प्रीव्यू की एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड बना दिया है. रणवीर सिंह की मूवी ने ब्लॉकब्टर फिल्म 'स्त्री 2' (Stree 2) का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई कर ली है. बताते चलें कि 'धुरंधर 2' का साउथ स्टार यश की 'टॉक्सिक' के साथ क्लैश होने वाला था लेकिन ये टल चुका है. दरअसल, साउथ एक्टर ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट 4 जून कर ली है.

फिल्म 'धुरंधर 2' का एडवांस बुकिंग में चल रहा जलवा

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म की पेड प्रीव्यू की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही लोगों ने टिकट बुक करने में जुट गए हैं. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 2 लाख से ज्यादा टिकट बेचकर 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. वहीं, फिल्म की ब्लॉक सीट के साथ आंकड़ों पर नजर डालें तो कलेक्शन 18 करोड़ पार हो गया है. फिल्म की की ये कमाई हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगू और तमिल में है. रिपोर्ट में बताया गया है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने साल 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. फिल्म 'स्त्री 2' ने पेड प्रीव्यू में 9.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

फिल्म 'धुरंधर 2' का खत्म होने वाला हैं इंतजार

साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' की सच्ची कहानी और एक्टर्स की एक्टिंग ने लोगों का काफी ज्यादा ध्यान खींचा था. फिल्म ने करीब 900 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था तो वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. इस फिल्म के आखिर में बताया गया कि इसका दूसरा पार्ट आएगा तो लोग फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे. अब लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है. अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म 'धुरंधर 2' लोगों को कितना इंप्रेस कर पाती है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

