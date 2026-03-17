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Dhurandhar 2 Advance Booking: 'धुरंधर 2' ने पार किया 130 करोड़ रुपये का आंकड़ा, रणवीर सिंह बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे गदर!

Dhurandhar 2 Collection: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को रिलीज होने में 2 दिन बाकी हैं. इस फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग में जमकर टिकट खरीदी जा रही हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 17, 2026 11:14 AM IST

Dhurandhar 2 Advance Booking: 'धुरंधर 2' ने पार किया 130 करोड़ रुपये का आंकड़ा, रणवीर सिंह बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे गदर!
फिल्म धुरंधर 2 ने 130 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली.

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की हर तरह चर्चा हो रही है. 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म को देखने के लिए लोग एक्साइटेड हैं. मेकर्स ने फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले यानी 18 मार्च के पेड प्रीव्यू शोज भी रखे हैं. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग हो रही है और इसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं, ओवरसीज मार्केट में फिल्म की टिकट जमकर खरीदी जा रही है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म ने पेड प्रीव्यू, फर्स्ट डे और ओवरसीज मिलाकर एडवांस बुकिंग में अब तक कितनी कमाई कर ली है.

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रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट 'धुरंधर 2' की बारी है. इस फिल्म को एडवांस बुकिंग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पहले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ देगी. फिल्म 'धुरंधर 2' ने एडवांस बुकिंग में जबरदस्त कमाई कर रही है जबकि अभी रिलीज में दो दिन बाकी है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'धुरंधर 2' ने अब तक 20.82 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है और ब्लॉक सीट्स के साथ 29.18 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म के पेड प्रीव्यू की एडवांस बुकिंग में 40.54 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं, विदेश में फिल्म ने वीकेंड के लिए करीब 60 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का कलेक्शन 130 करोड़ रुपये हो गया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले दिन की कमाई 200 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.

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आदित्य धर ने फिल्म में दिखाई जबरदस्त कहानी

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज हुआ था और इसके बाद से जबरदस्त बज बना है. फिल्म के पहले पार्ट की कहानी ने लोगों को ऐसी जगह पर छोड़ा है कि दूसरे पार्ट की कहानी देखने के लिए लोग उत्सुक हैं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म की कहानी को इस तरह से पिरोया गया है कि लोगों को बांधकर रखा है. वहीं, फिल्म में स्टार्स की जबरदस्त एक्टिंग ने इसको और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बना दिया है. फिल्म 'धुरंधर' देखने के बाद फिल्म 'धुरंधर 2' का जबरदस्त क्रेज है. फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के अलावा सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन, राकेश बेदी जैसे कलाकार महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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