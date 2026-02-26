ENG हिन्दी
Dhurandhar 2 Advance Booking: 'धुरंधर 2' के सैलाब में बहेगी 'टॉक्सिक', ओपनिंग डे पर होगी इतनी ताबड़तोड़ कमाई

R Madhavan Ranveer Singh Film Dhurandhar 2 Advance Booking: फिल्म 'धुरंधर 2' का लोग बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि रिलीज होते ही ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 26, 2026 12:10 PM IST

Dhurandhar 2 Advance Booking: दिसंबर 2025 से रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने धमाल मचा रखा है . लोगों के सिर पर 'धुरंधर' की ये फिल्म चढ़कर बोल रही है, हाल ये है कि 'धुरंधर' के दूसरे पार्ट को लेकर भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज्ज बना हुआ है. मेकर्स भी इस मौके को भुनाने में जुटे हुए हैं. फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज होने को है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो पहले ही दिन फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' सफलता के नाम पर झंड़े गाढ़ने वाली है. 'धुरंधर: द रिवेंज' को जबरदस्त ओपनिंग मिलने की पूरी उम्मीद है. कहा तो ये भी जा रहा है कि 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज होते ही ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाली है जो अब तक कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं बना पाई है. sacnilk.com ने दावा किया है कि अपने ओपनिंग डे पर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' 80 करोड़ रुपए ग्रॉस की कमाई कर सकती है.

कौन है फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का सबसे बड़ा दुश्मन?

पिंकविला की एक रिपोर्ट की मानें तो आर माधवन और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की इतनी कमाई केवल हिंदी माध्यम में ही होने वाली है. ऐसे में कहा जा सकता है कि ओवरऑल फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' करीब 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा कर सकती है. एक्सपर्ट्स की मानें ये उस समय ज्यादा आसान होता अगर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का किसी के साथ क्लैश नहीं होता. हालांकि फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म भी रिलीज होने वाली है. टॉक्सिक फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देने वाली है. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के लिए थोड़ी दिक्कत तो होने वाली है.

फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के मेकर्स ने भी कर रखी है पूरी तैयारी

आपको बता दें कि इस बार फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को अलग अलग भाषाओं में डब करके रिलीज किया जाने वाला है, ताकि अलग अलग भाषाओं की ऑडियंस को भी टारगेट किया जा सके. पार्ट वन के समय धुरंधर के मेकर्स ऐसा नहीं कर पाए थे. इसके अलावा फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के मेकर्स जमकर फिल्म को प्रमोट भी कर रहे हैं. अब मेकर्स भी जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' क्या कमाल कर सकती है, ऐसे में मेकर्स भी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर नहीं... एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
