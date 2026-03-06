Dhurandhar 2 Advance Booking: 'धुरंधर 2' की टिकट कब से कर सकते हैं बुक? रणवीर सिंह के फैंस के लिए जरूरी खबर

Dhurandhar 2 Ticket Booking: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज होना है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग कब से शुरू होगी. .

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट आ गई है और फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर 7 मार्च यानी शनिवार को सुबह 11.01 बजे रिलीज होगा. इसी बीच लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर जानकारी दी गई है. रणवीर सिंह की फिल्म अमेरिका में एडवांस बुकिंग हो रही है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके बाद फैंस और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की टिकट कब से बुक कर सकते हैं.

फिल्म 'धुरंधर 2' पहले दिन कर सकती है इतना कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. 'पिंकविला' की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फिल्म की भारत में एडवांस बुकिंग 7 मार्च से देश भर के सिनेमाघरों और प्रमुख मल्टीप्लेक्स शुरू होने वाली है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद तुरंत टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी. फाइनल सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरी होने के तक, टिकट सेल अस्थायी सेंसर सर्टिफिकेट के आधार पर शुरू होगी. फिल्म के प्रति जबरदस्त उत्साह और भारी मांग को देखते हुए देश भर के सिनेमाघरों सुपर ब्लॉकबस्टर प्लस नाम से टिकटों की ऊंची कीमत पर लागू कर रहे हैं. आमतौर पर बड़ी हिट फिल्मों की टिकटें सुपर ब्लॉकबस्टर और ब्लॉकबस्टर के हिसाब से बेची जाती हैं, जो सामान्य से लगभग 10-25 फीसदी अधिक होती है. करीब 4 घंटे की टाइमिंग वाली इस फिल्म के लिए सिनेमाघरों में सामान्य से अधिक टिकट रखना उचित भी है. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'धुरंधर 2' के पहले दिन कलेक्शन 75 करोड़ रुपये से 90 करोड़ रुपये तक हो सकता है.

फिल्म 'धुरंधर 2' का है जबरदस्त क्रेज

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म 'धुरंधर' को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म ने करीब 900 करोड़ रुपये की कमाई और वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. वहीं, अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट को मेकर्स को काफी उम्मीदें हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. फिल्म के दूसरे पार्ट में रणवीर सिंह के हमजा अल मजारी बनने की कहानी पर फोकस किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

