ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Dhurandhar 2 ने 9 साल बाद तोड़ा Baahubali 2 का रिकॉर्ड, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर बनी दूसरी सबसे बड़ी इ...

Dhurandhar 2 ने 9 साल बाद तोड़ा Baahubali 2 का रिकॉर्ड, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर बनी दूसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म

Dhurandhar 2 Beats Baahubali 2: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब ये दुनियाभर मेंं दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन मूवी बन गई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 27, 2026 5:22 PM IST

Dhurandhar 2 ने 9 साल बाद तोड़ा Baahubali 2 का रिकॉर्ड, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर बनी दूसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
धुरंधर 2 ने बाहुबली 2 को पीछे छोड़ दिया.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर ऐसा जलवा कायम किया है जो कई साल तक याद किया जाएगा. फिल्म ने भारत में बंपर कमाई करने के साथ ही वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर जमकर कलेक्शन कर रही है. इसका नतीजा ये हुआ कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' (Baahubali 2) को पीछे छोड़ दिया है. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है. बताते चलें कि आमिर खान की फिल्म 'दंगल' बीते 10 साल से पहले नंबर पर काबिज है.

Also Read
Sanjay Dutt Controversy: दिल्ली में NCW के सामने पेश हुए संजय दत्त, मीडिया के सवालों पर फेरा मुंह; क्या है विवाद?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की दुनियाभर में हो रही कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हुई थी. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर आज यानी सोमवार को 40वां दिन दिन है. इसके बाद बावजूद ये फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. इस फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 39वें दिन प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बीते रविवार (39वें दिन) करीब 3.4 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1377.8 तो नेट कलेक्शन 1167.63 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म ने ओवरसीज 424 करोड़ रुपये की कमाई की. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की 1801.8 करोड़ रुपये की हो गई है. बताते चलें कि प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' का कलेक्शन 1800 करोड़ रुपये है. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने साल 2016 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' को पीछे छोड़ दिया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के आगे सिर्फ बॉलीवुड स्टार आमिर खान की फिल्म 'दंगल' है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2059 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

Also Read
Dhurandhar 2 Box Office Collection: 39 दिन बाद भी नहीं थम रही 'धुरंधर 2', छठे रविवार को भी सिनेमाघरों में नोटों की बारिश

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Baahubali 2 Dhurandhar 2 Entertainment News Entertainment News In Hindi