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Dhurandhar 2 Box Office: 43वें दिन होते ही 'धुरंधर 2' ने फिर उड़ाया गर्दा, 12 बजे तक कितना हुआ कलेक्शन?

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 43: अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर रखा है . चलिए जानते हैं कि 43वें दिन इस फिल्म का क्या हाल हो चुका है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 30, 2026 12:13 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office: 43वें दिन होते ही 'धुरंधर 2' ने फिर उड़ाया गर्दा, 12 बजे तक कितना हुआ कलेक्शन?
कितना हुआ धुरंधर 2 का कलेक्शन?

Dhurandhar 2 Box Office Day 43: एक समय था जब बॉक्स ऑफिस के हाल खराब थे. बॉलीवुड की एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पा रही है. अब हाल ऐसा हो चुका है कि इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस से उतार पाना मुश्किल हो रहा है. इस समय भी संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रखा है. लोग दिन रात इस फिल्म का मजा ले रहे हैं. यही वजह है जो करीब डेढ़ महीना होने के बाद भी फिल्म की कमाई की रफ्तार रुकने के लिए राजी नहीं है. भूत बंगला ने भी पूरा जोर लगा दिया है. बावजूद इसके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है. फिल्म भूत बंगला (Bhooth Bangla) को धुरंधर 2 तगड़ी टक्कर दे रही है. अगर बात की जाए कमाई की तो इस फिल्म ने रिलीज के 43वें दिन 5 लाख का बिजनेस कर लिया है. दोपहर 12 बजे तक फिल्म ने केवल 426 शो ही दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म धुरंधर 2 का ग्रॉस कलेक्शन 1,357.26 करोड़ रुपए है. वहीं इंडिया का नेट कलेक्शन 1,133.99 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. आपको बता दें कि ये फिल्म धुरंधर 2 के फाइनल आंकड़े नहीं हैं. शाम तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि धुरंधर 2 ने कितनी कमाई की है.

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दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने में जुटी धुरंंधर 2

भले ही धुरंधर 2 की कमाई की रफ्तार धीमी चल रही हो लेकिन इस फिल्म ने बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को धराशाही कर दिया है. अब धुरंधर 2 की नजर दंगल पर भी टिक गई है. दंगल ने 1535.5 करोड़ रुपए का वर्ल्डवाइड कलेक्शन जमा किया था. हालांकि इस आंकडे़ को पार कर पाना 'धुरंधर 2' के लिए मुश्किल होने वाली है. जिस तरह से धुरंधर 2 की कमाई का ग्रॉफ गिर रहा है उस हिसाब से ये आंकड़ा पार करने में रणवीर सिंह की हालत खराब हो जाएगी. हालांकि फिल्म के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी.

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जापान में रिलीज होगी धुरंधर2

संजय दत्त, अर्जुन रामपाल की फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो धुरंधर 2 अब जापान में भी रिलीज होने वाली है. जापान में धुरंधर 2 को 10 जुलाई को रिलीज किया जाना है. माना जा रहा है कि जापान में धुरंधर 2 की रिलीज का असर फिल्म के कलेक्शन पर साफ पड़ने वाला है. अब ये तो हर कोई जानता है कि जापान में हिंदी फिल्मों को कितना पसंद किया जाता है. इस बात का फायदा धुरंधर 2 को होने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt