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Dhurandhar 2 Box Office Day 44: 'धुरंधर 2' ने फिर लगाई बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, 'राजा शिवाजी' और 'एक दिन' को दिखाई आंख

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 44: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को बॉक्स ऑफिस पर अब कई फिल्मों ने घेर लिया है. इसी बीच हम आपको बताने वाले हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाी कर ली है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 1, 2026 6:37 PM IST
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Dhurandhar 2 Box Office Day 44: 'धुरंधर 2' ने फिर लगाई बॉक्स ऑफिस पर दहाड़

Dhurandhar 2 Box Office Day 44: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का इस समय बॉक्स ऑफिस पर जादू चल रहा है. हर कोई इस समय 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के बारे में बात कर रहा है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर एक महीने से भी लंबा समय तय कर लिया है. इतना समय बीते के बाद भी लोग इस फिल्म को बड़े ही चाव से देख रहे हैं. अगर बात की जाए अब तक के कलेक्शन की तो आज शाम 6 बजे तक इस फिल्म ने 81 लाख रुपए छाप लिए हैं. आपको जनकर हैरानी होगी कि आज धुरंधर 2 के देशभर में केवल 521 शोज ही दिखाए गए हैं. इसी के साथ धुरंधर 2 का ग्रॉस कलेक्शन 1,359.46 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 1,135.85 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. हालांकि ये आंकडे़ फाइनल नहीं है. रात होते होते आंकड़ों में और भी बदलाव देखने को मिल सकता है. ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि डेढ़ महीना होने के बाद भी धुरंधर 2 ने हार नहीं मानी है.

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Dhurandhar 2 Worldwide Box Office Collection Day 43: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक क्या कमाल दिखा दिया है. ये फिल्म लगातार नोट छापने में जुटी हुई है.

क्या होने वाला है फिल्म 'धुरंधर 2' का भविष्य?

कहना गलत नहीं होगा कि संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब भी कब्जा कर रखा है. हालांकि आने वाला समय फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए खास नहीं होगा. फिल्म 'धुरंधर 2' को अब तक भूत बंगला ही टक्कर दे रही थी. जिसके बाद माइकल ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी. अब पिट स्याप्पा, राजा शिवाजी और एक दिन जैसी फिल्म रिलीज हुई हैं. इन फिल्मों के आने से फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई पर गहरा असर पड़ सकता है.

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Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने की मशीन बन चुकी है. इस फिल्म ने मानों रिकॉर्ड्स तोड़ने की कसम खा ली है. 43वें दिन भी फिल्म का कलेक्शन करोड़ों में रहा.

राजा शिवाजी और एक दिन के बीच छिड़ी जंग

आज राजा शिवाजी और एक दिन ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है. अगर बात की जाए रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की तो इस फिल्म ने बवाल मचा दिया है. फिल्म में सलमान खान के केमियो ने सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा दिया. सोशल मीडिया पर हर कोई राजा शिवाजी के बारे में बात कर रहा है. वहीं साई पल्लवी की डेब्यू फिल्म एक दिन खास कमाल नहीं दिखा पा रही है. इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच खास उस्ताह नहीं दिखा. हालांकि साई पल्लवी के फैंस उनको देखने के लिए सिनेमाघरों तक जा रहे हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि फिल्म 'धुरंधर 2' के रास्ते अब भी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' अब भी इस फिल्मों को तगड़ी पटखनी दे सकती है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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