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Dhurandhar 2 Box Office Day 45: 'धुरंधर 2' ने लगाई कल की आई फिल्मों की लंका, बॉक्स ऑफिस पर पर मचा तांडव

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 45: आदित्य धर और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को टक्कर देने के लिए और भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आ गई हैं. इसी बीच धुरंधर 2 ने अब भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाई हुई है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 2, 2026 11:46 AM IST
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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 44: फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने इस समय रणवीर सिंह को बॉलीवुड का किंग बना दिया है. बॉलीवुड में अब हर कोई रणवीर सिंह और आदित्य धर के साथ काम करना चाहता है. आज 'धुरंधर 2' को रिलीज हुए 45 दिन का समय हो चुका है. 45 दिन होने के बाद भी 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है. अगर बात की जाए 45वें दिन की कमाई की तो धुरंधर 2 ने वीकेंड पर धीमी शुरुआत कर ली है. 10 बजे तक फिल्म की काफी कम कमाई हुई है. माना जा रहा है कि आज ये फिल्म बाहुबली 2 को कलेक्शन के मामले में पछाड़ने वाली है. धुरंधर 2 बाहुबली को पटखनी देने के काफी करीब पहुंच गई है. बीते दिन भी धुरंधर 2 खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. 851 शोज में इस फिल्म ने केवल 1.05 करोड़ रुपए ही छापे. फिल्म का नेट कलेक्शन 1,136.14 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. वहीं वर्ल्डवाइड धुरंधर 2 की कमाई 1,785.23 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है. आंकड़े देखकर कहना गलत नहीं होगा कि धुरंधर 2 लगातार बॉक्स ऑफिस पर टिकने की कोशिश कर रही है. लाख चैलेंज मिलने के बाद भी रणवीर सिंह की फिल्म करोड़ रुपए तो छाप ही ले रही है. इससे पता चलता है कि धुरंधर 2 का क्रेज अब भी फैंस के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. अब तो वैसे भी धुरंधर 2 को टक्कर देने के लिए कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी हैं. बावजूद इसके ये फिल्म हार मानने के लिए राजी नहीं है. शुक्रवार को भी धुरंधर 2 ने 1.26 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' करेगी एक नई शुरुआत

फिलहाल तो फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है. इंडिया के बाद अब इस फिल्म को जापान में रिलीज करने के बारे में विचार किया जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुरंधर 2' 10 जुलाई को जापानी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है. इसके अलावा अब तक भी 'धुरंधर 2' की ओटीटी रिलीज नहीं हुई है. अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 'धुरंधर 2' के ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे हैं. इन लोगों का मानना है कि 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो सकता है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 'धुरंधर 2' को अभी और भी कमाई करनी है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' को किससे है खतरा

बीत कुछ समय से भूत बंगला फिल्म 'धुरंधर 2' को टक्कर दे रही थी. अब इस लिस्ट में माइकल, कारा, पिट स्यापा, राजा शिवाजी और एक दिन जैसी फिल्मों का नाम भी शामिल हो चुका है. इन फिल्मों के आने से लोगों का ध्यान फिल्म 'धुरंधर 2' से जरूर हटेगा. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई में गिरावट आना कोई बड़ी बात नहीं होगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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