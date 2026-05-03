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Dhurandhar 2 Box Office Day 45: आखिरी सांस गिन रही है 'धुरंधर 2'? बॉक्स ऑफिस से हुआ सूपड़ा साफ

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 45: आदित्य धर और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बीते 45 दिनों से लगातार बॉक्स ऑफिस पर डटकर खड़ी हुई है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि धुरंधर 2 की कमाई को लेकर हंगामा क्यों मचा हुआ है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 3, 2026 6:22 AM IST
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Dhurandhar 2 Box Office Day 45: आखिरी सांस गिन रही है 'धुरंधर 2'?

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 45: फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक बन चुकी है जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा है. एक महीने से ज्यादा का समय हो जाने के बाद भी ये फिल्म लगातार नोट छाप रही है. अब ये तो होना ही था आदित्य धर ने लंबी चौड़ी स्टारकास्ट के साथ जो एक्सपेरीमेंट किया है, वो तो सफल होना ही था. अगर बात की जाए फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई की तो ये फिल्म अब भी रुकने के लिए राजी नहीं है. रिलीज के 44 दिनों तक इस फिल्म ने 1.05 करोड़ रुपए की कमाई की है. 851 शोज होने के बाद धुरंधर 2 ने ये आंकड़ा पार किया है. ओवरसीज फिल्म का कलेक्शन 0.25 करोड़ रुपए रहा. वहीं फिल्म धुरंधर 2 का ग्रॉस कलेक्शन 425.40 करोड़ रुपए और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,785.23 करोड़ रुपए रहा. अब आप कहेंगे कि फिल्म की रिलीज के 45 दिन हो चुके हैं. ऐसे में हमारी सूई 45वें दिन पर ही क्यों अटकी हुई है? दरअसल फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उसके आंकड़े ही नहीं मिल पा रहे हैं.

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कहां गायब हुए फिल्म 'धुरंधर 2' के आंकड़े?

sacnilk ने पूरा दिन निकल जाने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर 2' के 45वें दिन की कमाई के आंकड़े शयर नहीं किए हैं. यही वजह है जो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है. लोग दावा कर रहे हैं कि फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई शनिवार को औंधे मुंह जा गिरी है. जिसकी वजह से ही sacnilk ने डाटा अपडेट नहीं किया है. अब सच क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि बीते दिन भी धुरंधर 2 ने कमाई की है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' का क्या हुआ है हाल?

इतना समय बीतने के बाद भी धुरंधर 2 एक करोड़ का आंकड़ा तो रोज पार कर ही रही थी. ऐसे में हो सकता है कि बीते दिन भी धुरंधर 2 ने एक करोड़ के आसपास बिजनेस किया था. हालांकि सही आंकड़े जानने के लिए आपको अब थोड़ा इंतजार करना होगा. फैंस को उम्मीद है कि sacnilk आज धुरंधर 2 के आंकड़े अपडेट कर देगा. इतना तो तय है कि धुरंधर 2 की काई पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' का क्यों हुआ बुरा हाल?

इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज हुई हैं. भूत बंगला और माइकल जैसी फिल्में पहले ही धुरंधर 2 को परेशान कर रही थीं. अब इस लिस्ट में एक दिन, राजा शिवाजी, पिट स्यापा और कारा जैसी फिल्मों का नाम शामिल हो गया है. यही वजह है जो अचानक ही धुरंधर 2 की कमाई पर ब्रेक लग गया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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