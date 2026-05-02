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Dhurandhar 2 Box Office Day 45: शाम होते-होते 'धुरंधर 2' की हवा हुई टाइट, साउथ में तो डब्बा हुआ गुल

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 45: आदित्य धर, संजय दत्त, आर माधवन और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर समय के साथ हाल खराब हो रहा है. चलिए जानते हैं कि आज इस फिल्म की कितनी दुर्गती लगी है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 2, 2026 7:30 PM IST
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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 45: किसने सोचा था कि आदित्य धर केवल कुछ फिल्में बनाकर बॉलीवुड के राजा बन जाएंगे. इस समय फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया हुआ है. 45 दिन होने के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है. हालांकि समय के साथ अब फिल्म 'धुरंधर 2' की हालत पतली होने लग गई है. फिल्म 'धुरंधर 2' का ये हाल होने के पीछे कई बड़ी वजहें हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको फिल्म 'धुरंधर 2' की इन कमियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आपको सदमा लग जाएगा. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर एक या दो नहीं, बल्कि कई फिल्में रिलीज की गई हैं. इन फिल्मों के आने से लोगों का ध्यान फिल्म 'धुरंधर 2' से हट गया है. यही वजह है जो लोग फिल्म 'धुरंधर 2' को छोड़कर बाकी फिल्मों की तरफ फोकस कर रहे हैं.

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फिल्म 'धुरंधर 2' की स्क्रिनिंग बनी बड़ी वजह

अब लोगों के पास फिल्म 'धुरंधर 2' के अलावा और भी कई ऑप्शन हैं. यही वजह है फिल्म 'धुरंधर 2' की हालत अब पतली होने लगी है. इसके अलावा फिल्म 'धुरंधर 2' की लगातार कम हो रही स्क्रीनिंग्स भी कम कमाई की एक वजह है. आपको जानकर हैरानी होगी कि 45वां दिन आते आते फिल्म 'धुरंधर 2' की स्क्रीनिंग 500 से भी कम रह गई है.

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कैसे पार होगा 2000 करोड़ का आंकड़ा?

पूरे देश में 500 से भी कम जगहों पर फिल्म 'धुरंधर 2' को दिखाया जा रहा है. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर 2' की हालत खराब होना तो लाजमी है ही... बीते दिन ये आंकड़ा 851 शोज का था. अचानक ही साउथ में फिल्म 'धुरंधर 2' का क्रेज खत्म हो गया है. साउथ में तो काफी दिन पहले ही फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई औंधे मुंह जा गिरी थी. ऐसे में 2000 का आंकड़ा पार करने में भी धुरंधर 2 के पसीने छूट गए हैं.

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साउथ के लोगों ने दिया फिल्म 'धुरंधर 2' को धोखा

साउथ में हुए इस हाल के चलते भी फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई गिर रही है. माना जा रहा है कि 45वें दिन फिल्म 'धुरंधर 2' एक करोड़ रुपए भी पार कर जाए तो चमत्कार होगा. फिल्म 'धुरंधर 2' के हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वीकेंड पर लोग फिल्म 'धुरंधर 2' को भाव नहीं दे रहे हैं. ऐसे में वीक डेज पर तो पता नहीं फिल्म 'धुरंधर 2' का क्या होगा. हालांकि फाइनल आंकड़े आने में फिलहाल थोड़ा समय है. फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि 45वें दिन फिल्म 'धुरंधर 2' ने क्या तीर मारे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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