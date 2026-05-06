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Dhurandhar 2 Box Office: एक बार फिर से घातक मोड़ में आई धुरंधर 2, साउथ में बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Box Office 49 Day Pediction: आदित्य धर और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाया हुआ है. चलिए जानते हैं कि 50 दिन पूरे करने से पहले फिल्म 'धुरंधर 2' ने कौन सा रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर बना डाला है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 6, 2026 11:31 AM IST
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Dhurandhar 2 Box Office

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Day 49: फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को रिलीज हुए 50 दिन का समय होने को है. ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. हाल ये हो चुका है कि बाकी फिल्मों की चमक अब भी धुरंधर 2 के आगे फीकी है. नॉर्थ बेल्ट में फिल्म 'धुरंधर 2' ने बवाल काट रखा है. हालांकि साउथ में ये फिल्म टिकने की पूरी कोशिश कर रही है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर 2' ने साउथ में एक बड़ा रिकॉर्ड कमा डाला है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2' ने 49वां दिन आते आते साउथ में 300 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बना ली है. 67वें दिन धुरंधर 2 की कमाई साउथ में 299.30 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी. ऐसे में बीते दिन ही फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. बताया जा रहा है केवल कर्नाटक में ही फिल्म 'धुरंधर 2' ने करीब 140 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. वहीं 48वें दिन भी फिल्म 'धुरंधर 2' ने धमाल मचाया है. बीते दिन धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 62 लाख रुपए की कमाई की है.

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साउथ में बन चुकी है धुरंधर 2 की ये पोजिशन

फिल्म 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड 1,790.17 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. जिसमें से इंडियन ग्रॉस 1,364.02 और ओवरसीज कलेक्शन 426.15 करोड़ रुपए है. फिल्म धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 514,641 हो चुका है. वहीं ग्रॉस कलेक्शन 1,139.65 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.

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धुरंधर 2-299.30 करोड़ रुपए(47 दिन)
अवतार 2- 296.90 करोड़ रुपए
जवान- 188.13 करोड़ रुपए
धुरंधर- 153.83 करोड़
पठान- 135.05 करोड़ रुपए
एनिमल- 134.12 करोड़ रुपए
एवेंजर्स एंडगेम- 125.75 करोड़ रुपए
स्पाइडर-मैन नो वे होम- 112.14 करोड़ रुपए
अवतार फायर एंड ऐश- 107.95 करोड़ रुपए
दंगल- 89.70 करोड़ रुपए

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कैसा होगा धुरंधर 2 का 49वाे दिन?

फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई समय के साथ गिर रही है. ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीते दिन फिल्म ने एक करोड़ रुपए से कम का कारोबार किया है. हफ्ते के बीच में फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई में बढ़त होना थोड़ा मुश्किल है. ऐसे में कहा जा सकता है कि फिल्म 'धुरंधर 2' 49वें दिन कुछ खास काल दिखा सके. ट्रैंड्स के अनुसार फिल्म 'धुरंधर 2' की आज की कमाई एक करोड़ रुपए से कम हो सकती है, जो कि फिल्म 'धुरंधर 2' के मेकर्स के लिए सदमे वाली बात है.

क्यों है फिल्म 'धुरंधर 2' को खतरा?

इस समय फिल्म 'धुरंधर 2' को 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टक्कर दे रही हैं. माइकल, भूत बंगला, पैट्रियट, केडी: द डेविल, एक दिन, राजा शिवाजी, पिट स्यापा और कारा ने इस समय फिल्म 'धुरंधर 2' का जीना हराम कर रखा है. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई पर असर पड़ना तो लाजमी ही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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