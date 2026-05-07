Dhurandhar 2 Box Office: रिलीज के 49वें दिन हुआ 'धुरंधर 2' का सूपड़ा साफ, कमाई का हुआ बुरा हाल

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Day 49: फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की रिलीज ने आदित्य धर, रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर माधवन जैसे सितारों की किस्मत को चमका दिया है. इंडस्ट्री में अब हर कोई इनके साथ काम करना चाहता है. वहीं फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज को 49 दिन हो चुके हैं. इतना समय निकल जाने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है. अगर बात की जाए फिल्म 'धुरंधर 2' की बीते दिन की कमाई की तो 49वें दिन इस फिल्म ने 52 लाख रुपए जमा किए हैं. बीते दिन धुरंधर 2 के 856 शोज ही दिखाए गए हैं. इसी के साथ धुरंधर की वर्ल्डवाइड कमाई 1,790.91 करोड़ रुपए हो चुकी है. जिसमें से इंडियन ग्रॉस 1,364.61 और ओवरसीज कलेक्शन 426.30 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. आपको बता दें कि फिल्म धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 1,140.17 हो चुका है. कहना गलत नहीं होगा कि सातवां बुधवार आते-आते धुरंधर 2 की बत्ती गुल हो गई है. अब तक धुरंधर 2 कम से कम एक करोड़ रुपए तो बॉक्स ऑफिस पर कमा ले रही थी.
कहना गलत नहीं होगा कि अब तो एक करोड़ का आंकड़ा पार करने में भी फिल्म 'धुरंधर 2' की हालत खराब हो गई है. हालांकि रिलीज के 47वें दिन फिल्म 'धुरंधर 2' ने एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है. फिल्म 'धुरंधर 2' बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने साउथ में 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है. कर्नाटक में अब भी लोग फिल्म 'धुरंधर 2' को देखना खूब पसंद कर रहे हैं. वहीं हिंदी बेल्ट में भी फिल्म 'धुरंधर 2' का जादू बरकरार है. हालांकि फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई का गिरना एक चिंता का विषय है.
फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई के गिरने की एक सबसे बड़ी वजह है बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा तगड़ा कॉम्पिटिशन... इस समय बॉक्स ऑफिस पर 7 फिल्में फिल्म 'धुरंधर 2' को टक्कर दे रही हैं. इनमें से भूत बंगला और राजा शिवाजी ने फिल्म 'धुरंधर 2' की हालत खराब कर रखी है. ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही हैं.
बीते डेढ़ महीने में फिल्म 'धुरंधर 2' ने जो कमाल करके दिखाया है उसकी वजह से सितारे भी चमक गए हैं. यही वजह है जो हाल ही में जमील जमाली यानी राकेश बेदी को नोरा फतेही के साथ रंग जमाते हुए देखा गया. बुढ़ापे में वो नोरा के साथ डांस करने निकले थे. राकेश बेदी का ये अंदाज देखकर लोगों को सदमा लग गया था. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…