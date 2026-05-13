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Dhurandhar 2 Box Office: आठवें मंगलवार को धुरंधर 2 ने फिर उठाया फन, बॉक्स ऑफिस पर आया भूचाल

Dhurandhar 2 Box Office 55 Day: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज के 55वें दिन भी अपना जलवा कायम रखा है. चलिए जानते हैं कि 55 दिनों में धुरंधर 2 ने अब तक कितने नोट छाप लिए हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: May 13, 2026 6:58 AM IST
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'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस

Dhurandhar 2 Box Office Day 55: रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर माधवन ने आदित्य धर के साथ मिलकर एक बात साफ कर दी है कि अगर हिम्मत है तो सब मुमकिन है. फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को रिलीज हुए 2 महीने होने को है. इतना समय बीत जाने के बाद भी ये फिल्म लगातार नोट छाप रही है. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर 2' की तारीफ करनी तो बनती है. जहां एक तरफ फिल्में एक हफ्ता भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक से नहीं टिक पातीं हैं, वहीं फिल्म 'धुरंधर 2' नोट पर नोट छाप रही है. अगर बात की जाए फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई की तो रिलीज के 55वें दिन इस फिल्म ने बीते दिन केवल 40 लाख रुपए का बिजनेस किया है. बीते दिन धुरंधर 2 के केवल 738 शो ही दिखाए गए हैं. इस हिसाब से धुरंधर 2 का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 1,368.98 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'धुरंधर 2' का नेट कलेक्शन 1,143.84 करोड़ रुपए पर आकर अटक गया है. बीते दिन धुरंधर 2 की टोटल ओवरसीज कमाई 0.04 करोड़ रुपए पर आकर अटक गई. इस हिसाब से फिल्म का टोटल ओवरसीज कलेक्शन ग्रॉस 426.62 करोड़ रुपए हो गया है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई में दिखी तेजी

वहीं फिल्म 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,795.60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. वहीं 54वें दिन फिल्म 'धुरंधर 2' ने केवल 35 लाख रुपए ही कमाए थे. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 55वें दिन फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई में तेजी देखने को मिली है. वीक डेज पर फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई बढ़ना एक अच्छा संकेत है. इससे पता चलता है कि लंबा समय होने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर 2' को लोग पसंद कर रहे हैं. हालांकि फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए कॉम्पिटिशन अब भी कम नहीं है. राजा शिवाजी और भूत बंगला अब भी फिल्म 'धुरंधर 2' को परेशान कर रही हैं.

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भूत बंगला की हवा हो रही है टाइट

भले ही फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए भूत बंगला एक सिरदर्द रही हो लेकिन समय के साथ अब इस फिल्म का हाल खराब होने लगा है. बॉक्स ऑफिस पर तेजी से भूत बंगला की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. राजा शिवाज की रिलीज के बाद भूत बंगला की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली थी. इस बात का सीधा फायदा फिल्म 'धुरंधर 2' को हो रहा है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' का आएगा अगला पार्ट?

फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई देखकर अब फिल्म के तीसरे पार्ट की चर्चा शुरू होगई है. दावा किया जा रहा है कि जल्द ही फिल्म 'धुरंधर 2' का अगले पार्ट पर आदित्य धर काम करने वाले हैं. हालांकि आदित्य धर ने अब तक इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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