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Dhurandhar 2 Box Office: 56वें दिन निकली 'धुरंधर 2' की मय्यत, 'राजा शिवाजी' के आगे तोड़ा दम

Dhurandhar 2 Box Office 56 Day: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 अब भी बॉक्स ऑफिस पर कदम जमाने की कोशिश कर रही है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि संजय दत्त और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हो चुका है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 14, 2026 5:58 AM IST
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Dhurandhar 2 box office collection

Dhurandhar 2 Box Office Day 56: ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को रिलीज हुए करीब दो महीने का समय होने वाला है. इस फिल्म के जरिए रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर माधवन जैसे सितारे लगातार बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाए हुए हैं. हालांकि समय के साथ इस फिल्म की पकड़ ढ़ीली पड़ने लगी है. अब राजा शिवाजी और भूत बंगला जैसी फिल्मों के आगे फिल्म 'धुरंधर 2' की हालत पतली होने लगी है. एक समय था जब फिल्म 'धुरंधर 2' के आगे कोई भी फिल्म टिक नहीं रही थी. यहां अगर बात की जाए फिल्म 'धुरंधर 2' के टोटल कलेक्शन की तो अब तक रणवीर सिंह की फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1,796.07 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. बीते दिन फिल्म ने केवल 35 लाख रुपए ही जमा किए हैं. वृहस्पतिवार को फिल्म 'धुरंधर 2' के केवल 739 शोज ही दिखाए गए थे. इसी के साथ धुरंधर 2 का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 1,369.42 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 1,144.21 करोड़ रुपए पार कर गया है.

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क्यों गोते लगा रही है फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई?

फिल्म धुरंधर 2 का ओवरसीज कलेक्शन 426.65 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. दुनियाभर में धुरंधर 2 ने कल केवल 3 लाख रुपए ही जमा किए. कहना गलत नहीं होगा कि अब धुरंधर 2 का समय जा रहा है. बीते दिन इस फिल्म ने केवल 35 लाख रुपए कमाए हैं. वहीं 55वें दिन ये आंकड़ा 40 लाख रुपए था. इन आंकड़ों से पता चलता है कि वीक डेज पर कमाई करना फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए कितना मुश्किल हो रहा है. यही वजह है जो फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई गोते लगा रही है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर इस एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

हाल ही में बॉलीवुड एक्टर मोहन कपूर ने फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर बयान दिया है. मोहन कपूर ने कहा, लोग लगातार फिल्म 'धुरंधर 2' के बारे में बात कर रहे थे. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस फिल्म की इतनी तारीफ क्यों हो रही है. ऐसे में मैंने फिल्म 'धुरंधर 2' देखने का फैसला किया. फिल्म देखने के बाद मुझे पता चला कि इसका स्क्रीनप्ले कितनी चालाकी के साथ लिखा गया है.

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आगे मोहन कपूर ने कहा, फिल्म देखकर आपको लगेगा कि ये सच्चाई है. हालांकि आदित्य धर ने कभी नहीं कहा कि ये फिल्म सच है. फिल्म 'धुरंधर 2' सच में एक मास्टरपीस है. जब आप आर माधवन को देखते हैं तब समझ आता है कि इस फिल्म का सच्चाई से कोई लेनादेना नहीं है. मैंने ये फिल्म अकेले बैठकर देखी थी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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