Dhurandhar 2 Box Office: आठवें बुधवार को फिर तोड़ा धुरंधर 2 ने दम, बॉक्स ऑफिस पर हुआ सूपड़ा साफ

Dhurandhar 2 Box Office 56 Day: आदित्य धर, संजय दत्त और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने अब भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर रखा है. हालांकि समय के साथ इस फिल्म की कमाई में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है.

Dhurandhar 2 Box Office

Dhurandhar 2 Box Office Day 56: फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर माधवन जैसे सितारों की किस्मत को चमका दिया है. बीते कई सालों से अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन जैसे सितारे सिर्फ एक हिट के लिए तरस रहे थे. हालांकि आदित्य धर की फिल्म ने इन सभी सितारों को फिर से एक नंबर की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है. अब हर कोई बॉलीवुड में इन एक्टर्स के साथ काम करना चाहता है. वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म 'धुरंधर 2' के जलवे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है. लोग अब भी फिल्म 'धुरंधर 2' देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. वहीं अगर बात की जाए अब तक के कलेक्शन की तो फिल्म 'धुरंधर 2' ने 56वें दिन 12 बजे तक 5 लाख रुपए की कमाई कर ली है. आज सुबह से अब तक फिल्म के 237 शोज दिखाए जा चुके हैं. इसी के साथ धुरंधर 2 का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 1,369.04 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. वहीं धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 1,143.89 का आंकड़ा छू चुका है. हालांकि ये फिल्म 'धुरंधर 2' के फाइनल आंकड़े नहीं हैं. रात होते होते पता चल पाएगा कि फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई कितनी हुई है.

फिल्म 'धुरंधर 2' की वीक डेज पर हुई हालत खराब

फिल्म 'धुरंधर 2' ने मंगलवार को अच्छी खासी कमाई की थी. हालांकि बुधवार आते ही फिल्म 'धुरंधर 2' के हाल फिर से पस्त हो गए हैं. बीते दिन फिल्म 'धुरंधर 2' का कलेक्शन 40 लाख रुपए था,जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है. अब फिल्म 'धुरंधर 2' एक करोड़ से कम ही कमाई कर रही है. बावजूद इसके ये फिल्म भूत बंगला और राजा शिवाजी जैसी फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है. 56 दिन होने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर 2' हार मानने के लिए राजी नहीं है.

आदित्य धर से किसने मांगी माफी

कुछ समय पहले ही फिल्ममेकर संतोष कुमार ने स्क्रिप्ट चोरी करने के आरोप लगाए थे. जिसके बाद फिल्म 'धुरंधर 2' के मेकर्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसी बीच खबर आ रही है कि मुंबई हाई कोर्ट ने आदित्य धर के हक में फैसला सुनाया है. मुंबई हाईकोर्ट में चोर कमेंट पर टिप्पणी की है, कोर्ट का कहना है कि संतोष कुमार को आदित्य धर से थीफ कमेंट पर माफी मागनी होगी. बताया जा रहा है कि संतोष कुमार ने माफी दर्ज करवाई है. ये खबर सामने आते ही फिल्म 'धुरंधर 2' के फैंस के बीच खलबली मच गई है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…