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Dhurandhar 2 Box Office Day 57: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' ने मचाया तांडव, बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Box Office 57 Day: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 ने कसम खा ली है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ने तक बॉक्स ऑफिस का पीछा नहीं छोड़ा जाएगा. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने 57वें दिन तक कितनी कमाई कर ली है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 15, 2026 6:37 AM IST
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Dhurandhar 2 Collection

Dhurandhar 2 Box Office 57 Day: आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) बॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक है जिसे पाकिस्तान तक में पसंद किया गया है. बैन होने के बाद भी लोग इस फिल्म को देख रहे हैं. हाल ये था कि पाकिस्तान ने तो फिल्म की कमाई का आधा हिस्सा तक आदित्य धर से मांगना शुरू कर दिया था. वहीं आदित्य धर नोट छापने में लगे हुए हैं. अगर बात की जाए धुरंधर 2 की अब तक की कमाई की तो इस फिल्म ने 57वें दिन केवल 35 लाख रुपए का बिजनेस किया है. इसी के साथ फिल्म 'धुरंधर 2' का ग्रॉस कलेक्शन 1,369.84 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म 'धुरंधर 2' का नेट कलेक्शन 1,144.56 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. इसके अलावा धुरंधर 2 का ओवरसीज कलेक्शन केवल 2 लाख रुपए ही रह गया. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर 2' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 426.67 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. वहीं फिल्म 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,796.51 करोड़ रुपए हो चुका है. इसी के साथ फिल्म 'धुरंधर 2' ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' ने बनाया ये रिकॉर्ड

कोविड के बाद फिल्म 'धुरंधर 2' के जरिए 3700 करोड़ रुपए जमा करने वाले रणवीर सिंह पहले एक्टर बन चुके हैं. दरअसल धुरंधर फ्रेंचाइजी ने मिलकर 3700 करोड़ का आंकड़ा पार कर डाला है. कोरोना के बाद ऐसा करने वाली धुरंधर 2 पहली फिल्म बन गई है. ये बात सुनकर रणवीर सिंह और आदित्य धर का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा. वहीं दूसरी तरफ फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज को 2 महीने का समय होने को है. बावजूद इसके लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि धुरंधर 2 का क्रेज अब भी खत्म नहीं हुआ है.

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ओटीटी पर धमाल मचाएगी फिल्म 'धुरंधर 2'

वैसे भी अब धुरंधर 2 ने ओटीटी पर दस्तक दे दी है. 14 मई यानी कल से फिल्म 'धुरंधर 2' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. कुछ समय पहले ही फिल्म 'धुरंधर 2' की ओटीटी रिलीज का ऐलान किया गया था. इस खबर ने फिल्म 'धुरंधर 2' के फैंस का दिल ही खुश कर दिया है. लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि वो अब घर बैठकर फिल्म 'धुरंधर 2' का मजा ले पाएंगे.

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क्या रिलीज होगा फिल्म 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन?

फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर एक और खबर सामने आई थी. दावा किया जा रहा है कि ओटीटी पर फिल्म 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन भी रिलीज किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो फिल्म 'धुरंधर 2' के फैंस को मजे आ जाएंगे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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