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Dhurandhar 2 Box Office Day 58: कछुए से भी धीमी हुई 'धुरंधर 2' की रफ्तार, बॉक्स ऑफिस पर हुई ढेर

Dhurandhar 2 Box Office 58 Day: आदित्य धर, रणवीर सिंह, आर माधवन और संजय दत्त की फिल्म धुरंधर 2 के हाल अब बॉक्स ऑफिस पर खराब होने लगे हैं. वीकेंड आने से पहले ही धुरंधर 2 के हाल खराब हो गए हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: May 16, 2026 6:26 AM IST
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Dhurandhar 2 Box Office

Dhurandhar 2 Box Office 58 Day: आदित्य धर, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, रणवीर सिंह, आर माधवन और संजय दत्त की फिल्म धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) को रिलीज हुए करीब 2 महीने का समय होने को है. इतना समय बीत जाने के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है. धुरंधर 2 के आगे तो राजा शिवाजी (Raja Shivaji) और भूत बंगला (Bhooth Bangla) ने भी घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं. वहीं फिल्म 'धुरंधर 2' को हौसले भी अब पस्त होने लगे हैं. इस बात का सबूत फिल्म 'धुरंधर 2' का लेटेस्ट कलेक्शन है. बीते दिन फिल्म 'धुरंधर 2' ने केवल 35 लाख रुपए का कलेक्शन जमा किया है. इससे पहले ये आंकड़ा 37 लाख रुपए था. इससे पता चलता है कि लगातार फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई में गिरावट दर्ज की जा रही है. बीते दिन फिल्म 'धुरंधर 2' के केवल 735 शोज दिखाए गए हैं. इस हिसाब से फिल्म 'धुरंधर 2' का ग्रॉस कलेक्शन 1,369.84 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 1,144.56 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.

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कछुए की चाल चल रही है फिल्म 'धुरंधर 2'

फिल्म 'धुरंधर 2' का ओवरसीज कलेक्शन केवल 2 लाख रुपए ही रहा. कुल मिलाकर देखें तो फिल्म 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,796.51 करोड़ रुपए हो गया है. आंकड़े देखकर कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'धुरंधर 2' की चाल अब कछुए से भी धीमी हो चुकी है. अब तो मेकर्स भी समज चुके हैं कि फिल्म 'धुरंधर 2' का कुछ नहीं किया जा सकता. यही वजह है जो कुछ समय पहले ही ऐलान किया गया है कि फिल्म 'धुरंधर 2' को ओटीटी पर रिलीज किया जाने वाला है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' के फैंस को मिलेगा सरप्राइज

खबर है कि फिल्म 'धुरंधर 2' को 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है. इंडिया में फिल्म 'धुरंधर 2' के राइट्स जियो हॉटस्टार ने खरीदे हैं. वहीं नेटफ्लिक्स फिल्म 'धुरंधर 2' को इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज करेगा. नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'धुरंधर 2' के अनकट वर्जन को देख सकेंगे. फिल्म 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन 3 मिनट लंबा होने वाला है. आदित्य धर चाहते हैं कि फिल्म 'धुरंधर 2' नेटफ्लिक्स के जरिए पूरे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दे.

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फिल्म 'धुरंधर 2' का क्या होगा हाल

फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई भले ही वीक डेज में कम हो लेकिन वीकेंड पर इसके मजे आ सकते हैं. पहले भी ऐसा हो चुका है कि वीकेंड पर अचानक ही फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिलती है. ऐसे में माना जा रहा है रविवार और शनिवार की कमाई फिल्म 'धुरंधर 2' में फिर से जान फूंक सकती है. अब ऐसा होगा या नहीं ये देखना मजेदार होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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