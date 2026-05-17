Dhurandhar 2 Box Office Day 59: शनिवार आते ही हटी 'धुरंधर 2' से साढ़ेसाती, छापे बंपर नोट

Dhurandhar 2 Box Office 59 Day: आदित्य धर, रणवीर सिंह और संजय दत्त की फिल्म धुरंधर 2 ने वीकेंड आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 59वें दिन तगड़ी कमाई की है.

Dhurandhar 2 Box Office

Dhurandhar 2 Box Office 59 Day: धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) बॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक है जो कि तगड़ा कॉम्पिटिशन होने के बाद भी पीछे हटने को राजी नहीं है. आदित्य धर, रणवीर सिंह और संजय दत्त की फिल्म अब भी लोगों को पसंद आ रही है. रिलीज के 59 दिनों के बाद भी धुरंधर 2 नोट छाप रही है. हालांकि वीक डेज में फिल्म 'धुरंधर 2' की हालत खराब हो जाती है. वहीं वीकेंड पर फिल्म 'धुरंधर 2' के मजे आते हैं. हर वीकेंड पर फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई सातवें आसमान पर पहुंच जाती है. इस हफ्ते भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है. वीक डेज पर लग रहा था कि फिल्म 'धुरंधर 2' चार दिन भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं टिक पाएगी. हालांकि वीकेंड आते ही फिल्म 'धुरंधर 2' के हाल पलट गए. राजा शिवाजी (Raja Shivaji) और भूत बंगला (Bhooth Bangla) जैसी फिल्में भी धुरंधर 2 का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' के कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म ने बीते दिन 70 लाख रुपए छापे हैं. वहीं दूसरी तरफ फिल्म 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,797.50 करोड़ रुपए हो गया है. इससे पहले ये आंकड़ा केवल 29 लाख रुपए ही था. शनिवार को फिल्म ने करीब दोगुने से भी ज्यादा कमाई की है.

कितनी हुई धुरंधर 2 की कमाई

बीते दिन फिल्म 'धुरंधर 2' की ऑक्यूपेंसी 28 प्रतिशत दर्ज की गई. इस हिसाब से फिल्म 'धुरंधर 2' का ग्रॉस कलेक्शन 1,370.83 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 426.67 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. वहीं फिल्म धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 1,145.45 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. फिल्म की कमाई में करीब 11 प्रतिशत की कमी दिखी है. कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भी वीकेंड फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रहा है.

ओटीटी पर छाने वाली है फिल्म 'धुरंधर 2'

फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई का सिलसिला अभी यहीं नहीं थमने वाला है. आदित्य धर फिल्म 'धुरंधर 2' को एक साथ 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. जून आते ही ये फिल्म जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स कर रिलीज होनी है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2' के इंडियन राइट्स जियो हॉटस्टार ने खरीदे हैं. वहीं नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन रिलीज किया जाएगा.

जापान में धमाल मचाएगी फिल्म 'धुरंधर 2'

बताया जा रहा है कि जुलाई में फिल्म 'धुरंधर 2' जापान में दस्तक देने वाली है. आदित्य धर जापान के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'धुरंधर 2' को उतारने वाले हैं. कुछ समय पहले ही फिल्म 'धुरंधर 2' का पोस्टर शेयर करके आदित्य धर ने इस बात की जानकारी दी थी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…