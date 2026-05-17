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Dhurandhar 2 Box Office: 60 दिन पूरे होते ही 'धुरंधर 2' को किसने दी धोबी पछाड़, 12 बजे तक कूटे इतने नोट

Dhurandhar 2 Box Office 60 Day: आदित्य धर, रणवीर सिंह और संजय दत्त की फिल्म धुरंधर 2 जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. इसी बीच धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर हंगामा मच गाया है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 17, 2026 1:34 PM IST
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Dhurandhar 2 Box Office

Dhurandhar 2 Box Office 60 Day: धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) ने आदित्य धर, रणवीर सिंह और संजय दत्त की किस्मत चमका दी है. इस समय हर कोई धुरंधर 2 की कास्ट के साथ काम करना चाहता है. वहीं इस फिल्म ने अब भी नोट छापने बंद नहीं किए हैं. राजा शिवाजी (Raja Shivaji) और भूत बंगला (Bhooth Bangla) जैसी फिल्में भी धुरंधर 2 के आगे टिक नहीं पा रही हैं. पति पत्नी और वो दो के रिलीज के बाद भी धुरंधर 2 पर कोई असर नहीं पड़ा है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. वीकेंड आते ही फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई ने रफ्तार पकड़ ली है. रिलीज के 60वें दिन भी फिल्म 'धुरंधर 2' की ये रफ्तार जारी है. दोपहर 12 बजे तक फिल्म 'धुरंधर 2' ने करीब 20 लाख रुपए कूट डाले हैं. रविवार के दिन ये आंकड़ा पार करना बड़ी बात है. हाल ये है कि पूरे दिन में ये फिल्म कई बार 35 लाख भी नहीं कमा पा रही थी. हालांकि ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. शाम होते-होते ही पता चल पाएगा कि धुरंधर 2 की कमाई कितनी है.

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पाकिस्तान में फिल्म 'धुरंधर 2' ने मचाया बवाल

पाकिस्तान में फिल्म 'धुरंधर 2' को बैन कर रखा है. गल्फ कंट्रीज में भी फिल्म 'धुरंधर 2' बैन है. बावजूद इसके लोग छिपछिपकर इस फिल्म को देख रहे हैं. पाकिस्तान में तो फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर अलग ही पागलपन देखने को मिल रहा है. यही वजह है जो फिल्म 'धुरंधर 2' पाकिस्तान में नंबर वन पर ट्रैंड कर रही है. बीते दिन से ही पाकिस्तान में फिल्म 'धुरंधर 2' ने बवाल मचाया हुआ है. सरकार के बैन करने के बाद भी ल्यारी की इस कहानी ने हंगामा मचा रखा है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' अब ओटीटी पर मचाएगी बवाल

आदित्य धर ने कसम खा ली है कि फिल्म 'धुरंधर 2' से खूब कमाई करने वाले हैं. यही वजह है कि रिलीज के 3 महीने बाद फिल्म 'धुरंधर 2' को ओटीटी पर रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुरंधर 2' के इंडियन राइट्स जियो हॉटस्टार ने खरीदे हैं. वहीं नेटफ्लिक्स फिल्म 'धुरंधर 2' को इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रीम करने वाला है. बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन रिलीज होगा. ये वर्जन असली फिल्म से करीब तीन लंबा रिलीज होने वाला है. इस खबर ने फिल्म 'धुरंधर 2' के फैंस का दिल ही खुश कर दिया है. माना जा रहा है कि ओटीटी पर भी फिल्म 'धुरंधर 2' कमाल कर जाएगी. बहुत लोग फिल्म 'धुरंधर 2' के ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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