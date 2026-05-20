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Dhurandhar 2 Box Office: 2 महीनों बाद भी घातक साबित हो रही है 'धुरंधर 2', भगवान कृष्ण को भी कर दिया फेल

Dhurandhar 2 Box Office 62 Day: आदित्य धर, रणवीर सिंह, आर माधवन और संजय दत्त की फिल्म धुरंधर 2 को रिलीज हुए 2 महीने हो चुके हैं. इतना समय बीत जाने के बाद भी ये फिल्म लगातार नोट छापने में जुटी हुई है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 20, 2026 10:40 AM IST
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Dhurandhar 2 Box Office

Dhurandhar 2 Box Office 62 Day: जानेमाने फिल्ममेकर आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) ने साबित कर दिया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. आदित्य धर और उनकी टीम ने सालों लगाकर इस फिल्म को बनाया था. अब महीनों के हिसाब से ये फिल्म नोट छाप रही है. लोग अब भी फिल्म 'धुरंधर 2' को पूरी शिद्दत के साथ देखने के लिए सिनेमाघरों में जा रहे हैं. हालांकि समय बीतने के साथ-साथ फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई धीमी पड़ने लगी है. अगर बात की जाए अब तक के कलेक्शन की तो इस फिल्म ने रिलीज के 62वें दिन 25 लाख रुपए कमाए हैं. 61वें दिन तो ये आंकड़ा केवल 19 लाख रुपए का ही रह गया है. कहना गलत नहीं होगा कि वीक डेज में भी फिल्म 'धुरंधर 2' के जलवे कायम हैं. जहां फिल्में एक हफ्ते टिक नहीं पाती हैं, ऐसे में ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. इसी के साथ फिल्म 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,798.36 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का इंडियन ग्रॉस 1,371.69 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. वहीं फिल्म 'धुरंधर 2' का ओवरसीज कलेक्शन 426.67 दर्ज किया गया है. इसके अलावा फिल्म 'धुरंधर 2' का नेट कलेक्शन 1,146.35 करोड़ रुपए तक जा पहुंच है. अब तक देशभर में फिल्म 'धुरंधर 2' के 523,501 शोज दिखाए गए हैं.

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फिल्म 'धुरंधर 2' की हालत क्यों हुई पतली?

फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज के समय कोई भी बड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं उतरी थी. हालांकि जिसके बाद अक्षय कुमार भूत बंगला लेकर पहुंच गए. जिसके बाद रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया. हाल ही में कृष्णअवतारम और पति पत्नी और वो दो ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. इसके अलावा फिल्म 'धुरंधर 2' को लगातार रीजनल फिल्में टक्कर दे रही हैं. यही वजह है जो फिल्म की कमाई का ग्रॉफ गिर रहा है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' के फैंस को मिलने वाला है सरप्राइज

हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म 'धुरंधर 2' को बॉक्स ऑफिस के बाद ओटीटी पर उतारा जाएगा. आदित्य धर अपनी इस फिल्म को 2 जगहों पर रिलीज करने वाले हैं. पहले फिल्म 'धुरंधर 2' जियो हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी. जिसके बाद इंटरनेशनल फैंस नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'धुरंधर 2' का मजा ले पाएंगे. यहां मजेदार बात ये है कि नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन मौजूद होने वाला है. ये खबर सामने आने के बाद फैंस का दिल खुश हो गया है. इसके अलावा फिल्म 'धुरंधर 2' को जुलाई में जापान में भी रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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