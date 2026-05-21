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Dhurandhar 2 Box Office Day 63: नौवें बुधवार को आखिरकार 'धुरंधर 2' ने तोड़े दम, आखिर कितने दिन चलेगी ये जंग?

Dhurandhar 2 Box Office 63 Day: आदित्य धर, रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 अब तक तो खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी. हालांकि अब समय के साथ धुरंधर 2 की पकड़ कमजोर होने लग गई है. चलिए जानते हैं कि फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 21, 2026 9:09 AM IST
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Dhurandhar 2 Box Office 63 Day: आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) ने बीते दिसंबर ने बवाल मचा रखा है. इस फिल्म के दोनों पार्ट बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाकर गए हैं. धुरंधर 2 तो अब भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. 2 महीने बीत जाने के बाद भी लोग सिनेमाघरों में फिल्म 'धुरंधर 2' का मजा ले रहे हैं. इस फिल्म में काम करके आर माधव, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी ने इतिहास रच दिया है. हालांकि समय के साथ अब फिल्म 'धुरंधर 2' के हौसले पस्त होने लगे हैं. वीक डेज पर फिल्म 'धुरंधर 2' की हालत काफी खराब हो चुकी है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने अब तक वर्ल्डवाइड 1,798.86 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. रिलीज के 63वें दिन धुरंधर 2 ने केवल 20 लाख रुपए का कलेक्शन किया है. इसी के साथ फिल्म 'धुरंधर 2' का ग्रॉस कलेक्शन 1,372.19 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 1,146.55 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. धुरंधर 2 का ओवरसीज कलेक्शन 426.67 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है. कहना गलत नहीं होगा कि अब इस पड़ाव पर आकर फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल नहीं हो पाएगी. ये बात जानकर आदित्य धर का दिल जरूर टूट जाएगा.

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क्या हो पाएगा फिल्म 'धुरंधर 2' का कमबैक?

फिल्म ने रिलीज के 62वें दिन 25 लाख रुपए कमाए थे. 61वें दिन तो ये आंकड़ा केवल 19 लाख रुपए पर आकर ही अटक गया था. इससे पता चलता है कि वीक डेज फिल्म 'धुरंधर 2' पर बहुत भारी पड़ रहे हैं. कहा जा सकता है कि फिल्म 'धुरंधर 2' का अब आखिरी समय चल रहा है. हालांकि वीकेंड नजदीक है. वीकेंड आते ही दम तोड़ रही फिल्म 'धुरंधर 2' में भी जान आ जाती है. ऐसे में अब भी फिल्म 'धुरंधर 2' के पास कमबैक कर का एक मौका है.

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जापान में बवाल मचाने वाली है फिल्म 'धुरंधर 2'

कुछ समय पहले ही आदित्य धर ने अपने जापान के फैंस को सरप्राइज दिया था. बताया जा रहा है कि जुलाई में फिल्म 'धुरंधर 2' को जापान में रिलीज कर दिया जाएगा. ये फिल्म अब जापान में देखी जा सकेगी. वैसे भी जापान में बॉलीवुड के फैंस की कोई कमी नहीं है. इसके अलावा ओटीटी पर तो फिल्म 'धुरंधर 2' के रिलीज का ऐलान हो ही चुका है.

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बढ़ चुके हैं रणवीर सिंह के भाव

फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज के बाद से ही रणवीर सिंह के तेवर सातवें आसमान पर है. माना जा रहा है कि अब रणवीर सिंह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी गंभीर हो गए हैं. कुछ समय पहले ही रणवीर सिंह डॉन 3 की वजह से फरहान अख्तर से फंगा ले बैठे थे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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