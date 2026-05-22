Dhurandhar 2 Box Office Day 64: दसवें हफ्ते में भी 'धुरंधर 2' ने बनाई मजबूत पकड़, दिनभर में बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Box Office 64 Day: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की रिलीज को 10 हफ्तों का समय हो चुका है. इतना समय बीत जाने के बाद भी ये फिल्म हार मानने के लिए राजी नहीं है. चलिए जानते हैं कि फिल्म का कलेक्शन कहां तक जा पहुंचा है.

Dhurandhar 2 Box Office 64 Day: फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) बॉलीवुड की उन फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है जिनके रिकॉर्ड्स सालों साल तक कोई नहीं तोड़ पाएगा. बॉलीवुड ने भले ही आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म को लेकर चुप्पी साध रखी हो लेकिन इसका कलेक्शन बोल रहा है. 2 महीनों से ऊपर का समय होने के बाद भी फिल्म तगड़ी कमाई कर रही है. हालांकि समय के साथ फिल्म 'धुरंधर 2' की रफ्तार धीमी पड़ रही है. बावजूद इसके, रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल की फिल्म हार मानने को राजी नहीं है. बात की जाए फिल्म 'धुरंधर 2' की अब तक की कमाई की तो फिल्म ने बीते दिन 20 लाख रुपए छापे हैं. बीते दिन फिल्म 'धुरंधर 2' के 368 शो दिखाए गए हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' ने अब तक वर्ल्डवाइड 1,799.09 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' का ग्रॉस कलेक्शन 1,372.42 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 1,146.75 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. धुरंधर 2 का ओवरसीज कलेक्शन 426.67 करोड़ रुपए आंका गया है. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'धुरंधर 2' ने डोमेस्टिक के साथ-साथ वर्ल्डवाइड भी कमाल किया है.

विदेश में बजा धुरंधर 2 के नाम का डंका

फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड 1800 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई है. इसी बीच धुरंधर 2 ने एक और रिकॉर्ड बना डाला है. नॉर्थ अमेरिका (अमेरिका और कनाडा) में अब भी धुरंधर 2 का जादू चल रहा है. यहां पर धुरंधर 2 ने 275 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है. वहीं ऑस्ट्रेलिया में धुरंधर 2 ने 55 करोड़ कमा डाले हैं. वहीं ब्रिटेन में भी धुरंधर 2 के नाम की तूती बोल रही है.

धुरंधर 2 ने बनाया ये रिकॉर्ड

64 दिनों तक इस फिल्म ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर करीब 440.5 करोड़ रुपए छापे हैं. इसी के साथ फिल्म 'धुरंधर 2' विदेशी बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने वाली भारत की चौथी बड़ी फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने शाहरुख खान की पठान (412 करोड़) को मात दे डाली है. हालांकि अब तक भी धुरंधर 2 सलमान खान की बजरंगी भाईजान (482.54 करोड़) के रिकॉर्ड को हाथ नहीं लगा पाई है.

अब ओटीटी पर बवाल मचाएगी धुरंधर 2

खबर है कि जल्द ही आदित्य धर फिल्म 'धुरंधर 2' को ओटीटी पर रिलीज करने वाले हैं. अगले महीने के पहले हफ्ते से फिल्म 'धुरंधर 2' को नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकेगा. नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन रिलीज किया जाएगा. इस खबर ने फिल्म 'धुरंधर 2' के फैंस का दिल खुश कर दिया है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2' का अनकट वर्जन असली फिल्म से करीब 3 मिनट लंबा होने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…