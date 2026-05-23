Dhurandhar 2 Box Office Day 65: चाहकर भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी 'धुरंधर 2', बॉक्स ऑफिस पर हुआ सूपड़ा साॉफ

Dhurandhar 2 Box Office 65 Day: फिल्म धुरंधर 2 रिलीज क बाद अपने 10वें हफ्ते में पहुंच चुकी है. इसी बीच धुरंधर 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. चलिए जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 का क्या हाल हो चुका है.

Dhurandhar 2 Box Office

Dhurandhar 2 Box Office 65 Day: बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से पुरानी बहार वापस आ चुकी है. एक के बाद एक बॉलीवुड फिल्में रिलीज हो रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही हैं. हालांकि कोई भी फिल्म आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) का बाल भी बांका नहीं कर पाई है. ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी अकड़ दिखा रही है. आज इस फिल्म को रिलीज हुए 66 दिन हो चुके हैं. इतना समय बीत जाने के बाद भी फिल्म धुरंधर 2 हार मानने के लिए राजी नहीं है. अपने 10वें फ्राइडे को इस फिल्म ने केवल 15 लाख रुपए की कमाई की है. फिल्म की केवल 21 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड 1,799.25 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है.फिल्म 'धुरंधर 2' का ग्रॉस कलेक्शन 1,372.58 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 1,146.88 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. रिलीज के बाद से अब तक धुरंधर 2 के 524,491 शोज दिखाए जा चुके हैं. कहना गलत नहीं होगा कि अब इस फिल्म ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं. अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिल्म धुरंधर 2 के लिए 1800 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो जाएगा. 2000 करोड़ रुपए के क्लब में आने का ख्याल तो भूल ही जाना चाहिए.

धुरंधर 2 का क्यों हुआ इतना बुरा हाल

फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई बीते 15 दिनों में बुरी तरह से गिरी है. इसकी एक सबसे बड़ी वजह है एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर हो रही रिलीज फिल्में... लोगों के पास अब इतने ऑप्शन हो चुके हैं कि उनको धुरंधर 2 की याद ही नहीं है. भूत बंगला, दृश्यम 3, राजा शिवाजी, पति पत्नी और वो दो जैसी फिल्में लोगों का मनोरंजन कर रही हैं. वहीं दूसरी तरफ रीजनल सिनेमा भी अचानक काफी एक्टिव हो गया है.

धुरंधर का अनकट वर्जन हुआ ओटीटी पर रिलीज

खबर आ रही है कि धुरंधर का अनकट वर्जन ओटीटी पर रिलीज हो गया है. इस खबर के सामने आते ही फैंस खुशी के मारे नाचने लग गए हैं. हालांकि फिल्म के सेकेंड पार्ट का अनकट वर्जन देखने के लिए फैंस को अब भी थोड़ा इंतजार करना होगा. जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, नेटफ्लिक्स पर फिल्म धुरंधर 2 का अनकट वर्जन रिलीज होने वाला है.

जापान में भी बजेगा फिल्म धुरंधर 2 का डंका

कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि फिल्म धुरंधर 2 को जापान में भी रिलीज किया जाना है. 14 जुलाई के दिन फिल्म धुरंधर 2 जापान के बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…