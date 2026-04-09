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Dhurandhar 2 Box Office Collecion: 21वें दिन 'धुरंधर 2' ने रचा नया कीर्तिमान, बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड में भी आया सैलाब

Dhurandhar 2 Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' लगातार नोट कमा रही है. इसी बीच इस फिल्म ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बना डाला है. चलिए जानते हैं कि यहां हम क्या बात कर रहे हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 9, 2026 6:36 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collecion: 21वें दिन 'धुरंधर 2' ने रचा नया कीर्तिमान, बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड में भी आया सैलाब
'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Dhurandhar 2 Box Office Collection 21 Day: आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) रोज नए कीर्तिमान बना रही है. इस फिल्म को लेकर लगातार निगेटिव बातें हो रही हैं. बावजूद इसके लोग 'धुरंधर द रिवेंज को देखने के लिए सिनेमाघरों में जा रहे हैं. आदित्य धर के काम की इस समय हर कोई तारीफ कर रहा है. लोगों का कहना है कि यामी गौतम का पति तो जीनियस है. फिल्म को प्रोपगांडा बताने वालों को भी करारा जवाब मिल रहा है. फिल्म की कमाई इस बात का सबूत है कि धुरंधर 2 मनोरंजन से लबरेज एक ऐसी फिल्म है जिसे देखरकर लोग खुश हो रहे हैं. यही वजह है जो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने में जुटी हुई है. खबर आ रही है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' साल 2026 की टॉप हाइएस्ट ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है. 21वें दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने ये कमाल करके दिखा दिया है. वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने करीब 1650 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. इतने बड़े आंकड़े के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' हॉलीवुड की टॉप 10 हाइएस्ट ग्रॉसर फिल्मों में शुमार हो गई है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है. ये फिल्म के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है.

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ये फिल्म बनी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के लिए मुसीबत

माना जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2' अभी हॉलीवुड के और भी कई रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो सकती है. रिलीज के पहले ही दिन से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी पकड़ बनाई हुई है. ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' 1700 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगी. ये आंकड़ा तब लोगों को डरा रहा था जब चीन का नाम इस लिस्ट में जोड़ा नहीं गया था. चाइना की फिल्म Pegasus 3 साल 2026 की सबसे हाइएस्ट ग्रॉसर फिल्म के तौर पर जानी जाती है जिसने $638 मिलियन की कमाई की. वहीं फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' अभी $177+ मिलियन पर ही है.

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फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का इंडिया में क्या रहा कलेक्शन

आपको बता दें कि रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे बुधवार को फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. 21वें दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने करीब 7.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. इस हिसाब से इंडिया में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का कलेक्शन 1,041.27 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt