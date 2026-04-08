Dhurandhar 2 Box Office Collecion: 21वें दिन 'धुरंधर 2' को लगी किसकी बुरी नजर, 12 बजे तक हुई केवल इतनी कमाई

Dhurandhar 2 Box Office: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने रिलीज के 21वें दिन भी धमाल मचा रखा है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने दोपहर 12 बजे तक कितनी कमाई कर डाली है. आंकड़े देखकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

Dhurandhar 2 Box Office Collection 21 Day: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर खूब तांडव मचा रही है. आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की फिल्म को दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है. केवल इंडिया में ही धुरंधर 2 के करीब 13,554 शोज दिखाए जा रहे हैं. यही वजह है कि इस फिल्म की फिलहाल बंपर कमाई हो रही है. धुरंधर 2 का टोटल नेट कलेक्शन 1,033.37 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. इसी बीच इस फिल्म ने 21वें दिन भी कमाई करनी शुरू कर दी है. खबर है कि 21वां दिन धुरंधर 2 के लिए खास नहीं जा रहा है. दिन की शुरुआत ही धुरंधर 2 ने काफी स्लो की है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 12 बजे तक करीब 00.35 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है. इस तरह से धुरंधर 2 का ग्रॉस कलेक्शन 1,237.62 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं इंडिया का नेट कलेक्शन 1,033.72 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. हालांकि ये तो अभी शुरुआती आंकड़े हैं.

फिल्म 'धुरंधर 2' का रीजनल सिनेमा में हुआ ये हाल

रणवीर सिंह की फिल्म के सही आंकड़े हासिल करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. यहां एक बात को साफ हो जाती है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की पकड़ अब बॉक्स ऑफिस पर कम होने लगी है. रीजनल भाषाओं में भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के खास हाल नहीं हैं. बीते दिन यानी 20वें दिन कन्नड़ में 0.08 करोड़ रुपए, मलयालम में 0.02 करोड़ रुपए कमाए थे. वहीं धुरंधर 2 ने तमिल में 0.15 करोड़ रुपए, तेलुगू में 0.35 करोड़ रुपए जमा किए हैं. और दिनों के हिसाब से ये आंकड़े भी काफी कम नजर आ रहे हैं.

फिल्म 'धुरंधर 2' को है किससे खतरा

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई के गिरता ये ग्राफ उसके लिए और भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है. जल्द ही अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 19 अप्रैल को अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएंगे. ऐसे में अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म को खूब प्रमोट करना शुरू कर दिया है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भूत बंगला की रिलीज का असर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' पर भी पड़ने वाला है. हालांकि अब भी नोट छापने के लिए फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के पास एक हफ्ते का समय है. वहीं बात की जाए वर्ल्डलाइड कमाई की तो ये फिल्म दुनियाभर में करीब 1,641.21 करोड़ रुपए हो गई है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कब तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की ये तेज तलवार बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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