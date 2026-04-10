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Dhurandhar 2 Box Office Collecion: 22वें दिन औंधे मुंह जा गिरी 'धुरंधर 2', कैसे होगी 2000 करोड़ क्लब में एंट्री?

Dhurandhar 2 Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' अब तक बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही थी. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाी पर अचानक ही ब्रेक लग गया है. चलिए जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कितनी कमाई हुई है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 10, 2026 6:18 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collecion: 22वें दिन औंधे मुंह जा गिरी 'धुरंधर 2', कैसे होगी 2000 करोड़ क्लब में एंट्री?
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2

Dhurandhar 2 Box Office Collection 22: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) को रिलीज हुए 22 दिनों का समय हो चुका है. इतना समय होने के बाद भी आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt) की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ मजबूत बनाई हुई है. अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है. हालांकि 22वें दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रफ्तार पर अचानक ही रोक लग गई है. रिलीज के 22वें दिन इस फिल्म ने 1,048.42 करोड़ रुपए केवल इंडिया में ही कमाए हैं. इंडिया में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का टोटल ग्रॉस 1,255.23 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. वहीं ओवरसीज कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म ने अब तक 410.00 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन जमा किया है. कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का वर्ल्डवाइ़ड ग्रॉस कलेक्शन 1,665.23 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने पहले हफ्ते में 674.17 करोड़ रुपए कूट डाले थे. वहीं दूसरे हफ्ते में ये कमाई 263.65 करोड़ रुपए ही रह गई थी. वहीं तीसरे हफ्ते में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 110.60 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है.

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बस इतना रह गई फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 16वें दिन 13,330 करोड़ रुपए, सत्रहवें दिन 25.65 करोड़ रुपए, अट्ठहारवें दिन 28.25 करोड़ रुपए, उन्नीसवें दिन 10.00 करोड़ रुपए कमाए हैं. वहीं बीसवें दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का कलेक्शन 10.10 करोड़ रुपए पर ही जा अटका. इक्कीसवें दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 13,093 करोड़ रुपए छापे. बाइसवें दिन ये आंकड़ा 7.15 करोड़ रुपए ही रह गया. कहना गलत नहीं होगा कि अचानक ही फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है.

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भूत बंगला देगी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को कड़ी टक्कर

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ये हाल उस समय है जब बॉक्स ऑफिस पर कोई रिलीज नहीं है. भूत बंगला 16 अप्रैल को रिलीज होनी है. ऐसे में माना जा रहा है कि अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस पर आते ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की हवा टाइट हो जाएगी. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई गिरने की एक वजह और है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर लगातार निगेटिव खबरें आ रही हैं. बीते दिन ही आदित्य धर और संजय कुमार को लेकर खबर आई थी. संजय कुमार ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को चोरी की हुई कहानी बताया था. जिसके बाद फिल्म त्रिमूर्ती के मेकर्स ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' पर गाने चुराने के आरोप लगाए. वहीं बॉलीवुड भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को भाव देने के लिए राजी नहीं है. जिसका सीधा असर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई पर दिख रहा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt