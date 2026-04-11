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Dhurandhar 2 Box Office Collection: लाखों में रह गई 'धुरंधर 2' की कमाई? इतना है 12 बजे तक का कलेक्शन

Dhurandhar 2 Box Office: रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' वीकेंड पर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने दोपहर 12 बजे तक कितनी कमाई कर ली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 11, 2026 11:16 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection: लाखों में रह गई 'धुरंधर 2' की कमाई? इतना है 12 बजे तक का कलेक्शन
A Still from Dhurandhar 2

Dhurandhar 2 Box Office Collection 24: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा मचाया हुआ है. हाल ये है कि अब तो रणवीर सिंह ने शाहरुख खान को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है. वहीं आदित्य धर भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) के कमाए नोट गिनने में लगे हुए हैं. संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) भी घर में बैठकर तारीफ बटोर रहे हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की इस समय चांदी हो रखी है. वहीं अब समय के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई पर बुरा असर दिखने लगा है. समय के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई गोते गाने लगी है. अगर बात की जाए 24वें दिन की तो 10 बजे तक इस फिल्म ने करीब 28 लाख रुपए ही जमा किए हैं. आज ये फिल्म 1470 स्क्रीन्स पर दिखाई जा रही है. इसी के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 1,264.23 करोड़ रुपए और नेट कलेक्शन 1,055.94 हो गया है. हालांकि ये फाइनल आंकड़े नहीं हैं. फाइनल डाटा आने के बाद ही समझ आएगा कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का बिजनेस आखिर कैसा चल रहा है.

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कितना है फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन?

वहीं अगर बात की जाए वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 23वें दिन 1,671.26 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें फिल्म का इंडियन ग्रॉस 1,263.26 करोड़ रुपए और ओवरसीज कलेक्शन 408.00 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है. बीते दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में 12 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली थी. माना जा रहा है कि वीकेंड पर फिल्म 'धुरंधर 2' को फायदा मिलने वाला है. हालांकि 2000 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को अभी और भी मेहनत करनी होगी.

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क्यों गिरने लगी है फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई गिरे की सबसे बड़ी वजह निगेटिव पब्लिसिटी है. लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर ऐसे ऐसे बयानदे चुके हैं, जिनको सुनकर कोई भी चौंक जाएगा. जिस तरह से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को प्रोपागांडा बताया जा रहा है उस हिसाब से तो बहुत से लोगों ने फिल्म के नाम से ही तौबा कर ली है. वहीं हाल ही में फिल्म डकैत ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. इस फिल्म के आने से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई पर थोड़ा असर तो पड़ा है. वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार भी भूत बंगला के साथ बॉक्स ऑफिस पर धावा बोलने की तैयारी कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt