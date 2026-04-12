Dhurandhar 2 Box Office Day 25: चौथा रविवार आते ही बुलेट ट्रेन बनी 'धुरंधर 2', 10 बजे तक किया इतना कारोबार

Dhurandhar 2 Box Office Collection 25: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को वीकेंड का पूर फायदा मिल रहा है. डकैत की रिलीज के बाद भी ये फिल्म पीछे हटने को राजी नहीं है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 25: आदित्य धर ने साबित कर दिया है कि अगर कोई काम शिद्दत के साथ किया जाए तो पूरी कायनात आपके सपने को पूरा करने में जुट जाती है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) इस बात का सबूत है, इस फिल्म को रिलीज हुए आज 25 दिन का समय बीत चुका है. चाह हफ्ते निकलने के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. हाल तो ये है कि फकीर बन चुका पाकिस्तान भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के जरिए पैसे कमाने की फिराक में है. दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' पर लगा बैन हटा दिया है ताकि पैसे कमाए जा सकें. वहीं अगर बात की जाए फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की इंडियन कलेक्शन की तो 25वें दिन ये फिल्म सुबह से ही नोट छाप रही है. रविवार का फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को पूरा फायदा मिल रहा है. सुबह 10 बजे तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने करीब 1.13 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. आज फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के 2077 शोज दिखाए जा रहे हैं.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को मिला वीकेंड का फायदा

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में बीते दिन से करीब 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसी के साथ रणवीर सिंह की इस फिल्म का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 1,070.05 करोड़ रुपए हो गया है. बीते दिन यानी 24वें दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 13.50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. बीते दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में 24.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखी थी. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' वीकेंड का पूरा फयदा उठा रही है. बीते हफ्ते 'धुरंधर 2' की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी. हालांकि वीकेंड आते ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने फिर से दहाड़ लगानी शुरू कर दी है. हालांकि सही आंकड़े जानने के लिए आफको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा. शुरुआती दौर में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कुल कमाई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बजाया पाकिस्तान में डंका

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के सहारे पाकिस्तान पैसे कमाने की फिराक में है. पाकिस्तानी सरकार को पता है कि लोग चोरीछिपे फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' देख रहे हैं. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के टिकिट पर 60 प्रतिशत टैक्स लगाने की बात हो रही है. हालांकि अब तक भी इस खबर पर कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. बावजूद इसके लोगों ने अब पाकिस्तान की मजा बनानी शुरू कर दी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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