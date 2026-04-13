ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Dhurandhar 2 Box Office Day 26: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' ने चलाया अपना चबूक, 10 बजे तक छाप...

Dhurandhar 2 Box Office Day 26: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' ने चलाया अपना चबूक, 10 बजे तक छापे इतने नोट

Dhurandhar 2 Box Office Collection 26: आदित्य धर और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने पांचवें सोमवार को शानदार शुरुआत कर ली है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 13, 2026 2:12 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Day 26: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' ने चलाया अपना चबूक, 10 बजे तक छापे इतने नोट
A Still from Dhurandhar 2

Dhurandhar 2 Box Office Collection 26: आदित्य धर (Aditya Dhar) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने बवाल मचा रखा था. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर गर्दा मचा रखा है. लोग 26 दिन होने के बाद भी फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं. रिलीज के पांचवें सोमवार को अपनी रफ्तार बरकारार रखी है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के इस समय 2,648 शोज दिखाए जा रहे हैं. दोपहर 12 बजे तक 0.84 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. इस हिसाब से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की ग्रॉस कलेक्शन 1,298.48 करोड़ रुपए है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 1,084.51 करोड़ रुपए इंडिया का टोटल नेट कलेक्शन जमा कर लिया है. वर्ल्डवाइड फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' 1700 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. माना जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई जल्द ही 2000 करोड़ रुपए हो जाएगी. रिलीज के 23वें दिन धुरंधर 2 ने 7.00 करोड़ रुपए कमाए हैं. चौबसवें दिन 13.50 करोड़ रुपए जमा किए थे. पच्चीसवें दिन कमाई 14.75 करोड़ रुपए तक जा पहुंची.

Also Read
Dhurandhar 2 Box Office Day 25: 1,700 करोड़ी होते ही इतराई 'धुरंधर 2', दुनियाभर में बढ़ी 25 प्रतिशत कमाई

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' फिलहाल डकैत जैसी फिल्म का सामना कर रही है. यही वजह है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. लोगों के पास देखने के लिए खास ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस हफ्ते फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को टक्कर देने के लिए भूत बंगला आने वाली है. माना जा रहा है कि अक्षय कुमार की ये फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के लिए सिरदर्द बन सकती है. हालांकि अब तक भी भूत बंगला को लेकर खास बज्ज नहीं है. यही वजह है कि अक्षय कुमार लगातार अपनी फिल्म को प्रमोट करने में लगे हुए हैं. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर 2' को पटखनी देना अक्षय कुमार के लिए भी मुश्किल हो सकता है.

Also Read
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 25: 'धुरंधर 2' कर रही छप्परफाड़ कमाई, 1100 करोड़ी होने के करीब पहुंची फिल्म

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के गाने बने आदित्य धर के लिए मुसीबत

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में आदित्य धर ने कई पुराने गानों का इस्तेमाल किया है. यह वजह है जो लगातार फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर विवाद हो रहा है. कुछ समय पहले ही त्रिमूर्ती की टीम ने आदित्य धर पर गाने चुराने के आरोप लगाए हैं. टीम ने दावा किया है कि गानों के राइट्स अब भी उनके पास ही हैं और आदित्य धर ने बिना किसी परमीशन के इन गानों का इस्तेमाल कर लिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' क गानों ने आदित्य धर की मुश्किलों को बढ़ दिया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Also Read
Dhurandhar 2 Box Office Day 25: चौथा रविवार आते ही बुलेट ट्रेन बनी 'धुरंधर 2', 10 बजे तक किया इतना कारोबार

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt