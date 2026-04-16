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Dhurandhar 2 Box Office Day 26: 2000 करोड़ी बनने से बस इतनी दूर है धुरंधर 2, बॉक्स ऑफिस पर मचाया भौकाल

Dhurandhar 2 Box Office Collection 28: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर सबकी हालत खराब करके रख दी . चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक वर्ल्डवाइड कितने नोट छाप लिए हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 16, 2026 6:38 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office Day 26: 2000 करोड़ी बनने से बस इतनी दूर है धुरंधर 2, बॉक्स ऑफिस पर मचाया भौकाल
'धुरंधर 2' ने कितने का कलेक्शन किया?

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 28: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने इस समय गर्दा उड़ा रखा है. आदित्य धर (Aditya Dhar)ने साबित कर दिया है कि अगर दिल में जज्बा हो तो दुनिया को अकेले हिलाया जा सकता है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को रिलीज हुए 28 दिन हो चुके हैं. 28 दिन बीतने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट जमा कर रही है. अगर बात की जाए फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो फिल्म ने अब तक 1,733.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया है. इसमें से 1,316.45 करोड़ रुपए इंडियन ग्रॉस है. वहीं धुरंधर 2 का बीते दिन का ग्रॉस कलेक्शन 416.75 करोड़ रुपए हो चुका है. धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 1,099.72 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. बीते दिन इस फिल्म के 455,405 शोज दिखाए गए हैं. कहा गलत नहीं होगा कि धुरंधर 2 जल्द ही बाहुबली 2 और पुष्पा 2 के ओवरसीज कलेक्शन के रिकॉर्ड को धराधाही कर डालेगी.

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इंडिया में क्या है धुरंधर 2 का हाल?

वहीं इंडिया में भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रफ्तार कम होने के लिए तैयार नहीं है. रिलीज के 23वें दिन धुरंधर 2 ने 8.39 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. फिल्म धुरंधर 2 ने 24वें दिन 16.18, पच्चीसवें दिन 17.38 करोड़ रुपए, 26 वें दिन 6.18 करोड़ रुपए, 27वें दिन 8.31 करोड़ रुपए छापे. वहीं अट्हाइसवें दिन ये आंकड़ा केवल 4.77 करोड़ रुपए ही रह गया. कहना गलत नहीं होगा कि वृहस्पतिवार में फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है.

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क्या है धुरंधर 2 का भविष्य?

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' धीरे-धीरे शुक्रवार की तरफ आ गई है. अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को वीकेंड का फायदा मिलेगा. हालांकि आज अक्षय कुमार की फिल्म भीत बंगला रिलीज होने वाली है. आज अक्षय कुमार पूरे जोश-खरोश के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाले हैं. हालांकि भूत बंगला का बॉक्स ऑफिस पर उतना बज्ज नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई पर भूत बंगला के आने से खास फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों ही फिल्मों का जॉनर काफी अलग है. ऐसे में दोनों फिल्मों में ऑडियंस भी अलग होने वाली है. हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई पर भूत बंगला का क्या असर पड़ने वाला है. वहीं फिल्म डकैत भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का सामना नहीं कर पा रही है. धुरंधर 2 के आगे डकैत की हवा भी टाइट हो गई है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt