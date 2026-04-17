Dhurandhar 2 Box Office Day 30: Bhooth Bangla के आते ही 'धुरंधर 2' ने फिर भरी हुंकार, 10 बजे तक कूटे इतने नोट

Dhurandhar 2 Box Office Collection 30: भूत बंगला के रिलीज होने के बाद भी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' पीछे हटने के लिए राजी नहीं है. चलिए जानते हैं कि रिलीज के 30वें दिन इस फिल्म ने कितनी कमाई की है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection 30: फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) को रिलीज हुए आज एक महीना हो गया है. एक महीने पहले ही आदित्य धर की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. उस दिन के बाद से इस फिल्म ने पीछे पलटकर नहीं देखा. ये फिल्म लगातार नोट छापने में लगी हुई है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज के बाद कई फिल्में रिलीज हुईं. ये फिल्म कब आई और कब चली गई? किसी को पता तक नहीं चला. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की आंधी के आगे कोई नहीं टिक सका. वहीं रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म लगातार नोट छापने में लगी हुई है. ये फिल्म वर्ल्डवाइड 1,737.74 करोड़ रुपए जमा कर चुकी है. जिसमें से इंडियन ग्रॉस 1,320.49 करोड़ रुपए है और ओवरसीज कलेक्शन 417.25 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. वहीं बात की जाए 30वें दिन की कमाई की तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने सुबह 10 बजे तक 11 लाख रुपए की कमाई कर ली है. सुबह से लेकर अब तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के 656 शोज दिखाए गए हैं. इसके साथ ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई 1,320.62 करोड़ रुपए हो चुकी है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का इंडिया में नेट कलेक्शन 1,103.23 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. हालांकि ये फाइल आंकड़े नहीं हैं. फाइनल आंकड़े जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. आज फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

धुरंधर 2 ने बीते दिन की थी कितनी कमाई?

बीते दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई थी. इस फिल्म ने बीते दिन 3.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया था. जो कि अपने आप में बहुत कम है. गौरतलब है कि ये हफ्ता फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के लिए बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा है. हफ्ता खत्म होते होते 'धुरंधर 2' की कमाई में काफी गिरावट देखने को मिली. हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि वीकेंड पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में उछाल देखने को मिल सकता है. हर हफ्ते वीकेंड के मौके पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई बढ़ जाती है.

भूत बंगला बनेगी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के लिए मुसीबत?

जिस तरह से लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के आगे भूत बंगला की तारीफ कर रहे हैं, उसे देखकर पता चलता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकने वाली है. माना जा रहा है कि भूत बंगला जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को को पटखनी दे सकती है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की ये रफ्तार कब तक बरकरार रहती है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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