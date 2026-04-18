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Dhurandhar 2 Box Office Day 31: 'भूत बंगला' की रिलीज ने कर दिया 'धुरंधर 2' का ऐसा हाल, 10 बजे तक बटोरी इतनी चिल्लर

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 31: भूत बंगला की रिलीज के बाद रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का हाल थोड़ा खराब होने लग गया है. समय के साथ अब फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 18, 2026 10:39 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office Day 31: 'भूत बंगला' की रिलीज ने कर दिया 'धुरंधर 2' का ऐसा हाल, 10 बजे तक बटोरी इतनी चिल्लर
A Still from Dhurandhar 2

Dhurandhar 2 Box Office Collection 31 Day: आदित्य धर (Aditya Dhar) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर रखा है. इनकी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रखी है. एक महीना होने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की ताबड़तोड़ कमाई हो रही है. अगर बात की जाए अब तक की कमाई की तो रिलीज के 31वें दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने थोड़ी स्लो शुरुआत की है. अब तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 10 लाख रुपए ही जमा किए हैं. सुबह 10 बजे तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की बहुत कम कमाई हुई है. सुबह में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के केवल 380 शोज ही दिखाए जा रहे हैं. इस हिसाब से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 1,323.85 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का इंडिय में नेट कलेक्शन 1,105.92 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. यहां एक बात ध्यान देनी जरुरी है कि ये आंकड़े काफी शुरूआती हैं. शाम होते होते ये आंकड़े बदल जाएंगे. इसके अलावा फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने वर्ल्डवाइड 1,741.73 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है. फिल्म का इंडियन ग्रॉस 1,323.73 करोड़ रुपए हो चुका है. इसके इसका ओवरसीज कलेक्शन 418.00 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का नेट कलेक्शन 1,105.82 बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स की माें तो बीते दिन फिल्म के करीब 468,491 शोज दिखाए गए हैं.

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फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का कैसा होगा भविष्य?

आपको बता दें कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 29वें दिन 4.04 करोड़ रुपए, 30वें दिन 3.24 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. कहना गलत नहीं होगा कि समय के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में गिरावट साफ देखी जा सकती है. वैसे भी फिल्म 'धुरंधर 2' को टक्कर देने के लिए अब भूत बंगला भी बॉक्स ऑफिस पर उतर चुकी है. इस फिल्म ने आते ही रणवीर सिंह को कड़ी टक्कर देनी शुरू कर दी है. यही वजह है जो वीकेंड पर भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई का ग्राफ गिर रहा है.

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फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर कंगना रनौत ने दिया बयान

फिल्म 'फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' धुरंधर द रिवेंज' अगर ऐसा रहा तो जल्द ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की हालत और भी खराब हो जाएगी. जहां एक तरफ बॉलीवुड के लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बारे में बात करने के लिए राजी नहीं है. वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत बार बार धुरंधर 2 का तारीफ कर रही हैं. कुछ समय पहले ही उन्होंने आर माधवन के काम की खूब तारीफ की है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt Sara Arjun