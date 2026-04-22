Dhurandhar 2 Box Office Day 35: सुबह होते ही 'धुरंधर 2' ने फिर मचाया बॉक्स ऑफिस पर तांडव, 12 बजे तक कूटे इतने नोट

Dhurandhar 2 Box Office Collection 35: अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला के आगे धुरंधर 2 की हालत खराब होने लगी है. चलिए जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म क्या गुल खिला रही है.

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 35: बीते साल दिसंबर से आदित्य धर के नाम का डंका पूरे बॉलीवुड में बज रहा है. हर कोई रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) के बारे में बात कर रहा है. हाल ये है कि अब तो बाकी फिल्में 'धुरंधर द रिवेंज' के आगे फीकी पड़ रही हैं. लोग संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन की फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई पर अब ब्रेक लगने लगा है. 35वें दिन भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है. अगर बात की जाए आज की कमाई की तो 12 बजे तक इस फिल्म ने 0.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. आज इस फिल्म के 1,354 शोज दिखाए जा रहे हैं. फिल्म का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 1,340.17 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 1,119.64 करोड़ रुपए बतया जा रहा है. यहां आपको बता दें कि ये आज के फाइनल आंकड़े नहीं हैं. शाम होते होते कलेक्शन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं., रात तक ही पता चल पाएगा कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की टोटल कितनी कमाई हुई है. वहीं वर्ल्डवाइड धुरंधर 2 ने 1,761.76 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. हालांकि इंडिया में अब भी धुरंधर 2 को काफी पसंद किया जा रहा है. ये फिल्म लोगों की पसंद बनी हुई है.

धुरंधर 2 की कमाई में दिखी गिरावट

धुरंधर 2 ने 27वें दिन 8.31 करोड़ रुपए, 28वें दिन 4.77 करोड़ रुपए, 29वें दिन 4.04 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. वहीं धुरंधर 2 ने 30वें दिन 2.70 करोड़ रुपए कमाए हैं. इसके अलावा धुरंधर 2 ने 31वें दिन 4.65 करोड़ रुपए, 32वें दिन 5.20 करोड़ रुपए, 33वें दिन 1.62 करोड़ रुपए और 34वें दिन 2.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया था. कहना गलत नहीं होगा कि दिन बीतने के साथ साथ फिल्म 'धुरंधर 2' का जब सोशल मीडिया पर कम हो रहा है.

भूत बंगला ने कैसे की धुरंधर 2 की हालत खराब

धुरंधर 2 का जादू भूत बंगला पर असर नहीं कर पा रहा है. यही वजह है जो भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर नोट छापे में जुटी हुई है. आज सुबह 12 बजे तक भूत बंगला ने 33 लाख रुपए बटोर लिए हैं, जो कि धुरंधर 2 के कलेक्शन से ज्यादा ही हैं. भूत बंगला दुनियाभर में 118.12 करोड़ रुपए कमा चुकी है. आज भूत बंगला 60,639 स्क्रीन्स पर अपना जादू चला रही है. ऐसे में धुरंधर 2 की हालत खराब होनी तो बनती ही है. लोग अक्षय कुमार की फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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