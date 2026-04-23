Dhurandhar 2 Box Office 36 Day: 'धुरंधर 2' ने 10 बजे तक बटोरी इतनी चिल्लर, कमाई देखकर आएंगे आंख में आंसू

Dhurandhar 2 Box Office Collection 36: चलिए जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने धुरंधर 2 का क्या हाल कर दिया है. रणवीर सिंह की फिल्म की कमाई में अचानक ही भारी गिरावट देखने को मिल रही है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection 36: एक समय था जब बॉक्स ऑफिस पर एक भी फिल्म कमाल नहीं दिखा पा रही थी. लोगों ने सिनेमाघरों की तरफ से जैसे मुंह ही मोड़ लिया था. जिसके बाद फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी. अब एक बार फिर से सिनेमाघरों की रौनक वापस लौट आई है.आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म को देखने में लोग काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इस फिल्म ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला है. हालांकि समय के साथ अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की हालत खराब होने लगी है. 2000 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने के लिए फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं. अब तो इंडिया में भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का जोश ठंडा पड़ने लग गया है. अगर बात की जाए आज यानी 36वें दिन की कमाई की तो आज आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त की फिल्म ने कुल 8 लाख रुपए का बिजनेस किया है जो कि कल के मुकाबले बहुत कम है. आज इंडिया में धुरंधर 2 के सुबह से केवल 722 शोज ही दिखाए गए हैं.

क्यों गिर रही है धुरंधर 2 की कमाई

कमाई में कमी आने की एक वजह कम स्क्रीनिंग भी है. इसी के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 1,341.99 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं नेट टोटल कलेक्शन 1,121.17 आंका जा रहा है. हालांकि ये फाइनल आंकड़े नहीं है. शाम तक ही असली आंकड़ों से पर्दा हट पाएगा. वैसे भी अभी तो दिन की शुरुआत ही है. वैसे भी भूत बंगला की रिलीज का फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' पर बुरा असर तो पड़ा ही है.

वर्ल्डवाइड धुरंधर 2 ने बनाया ये रिकॉर्ड

अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' और भूत बंगला के बीच एक अलग ही कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है. यही वजह है जो फिल्म 'धुरंधर 2' को छोड़कर अब लोग भूत बंगला देखने जा रहे हैं. इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि कम कलेक्शन होने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने यूएसए और नॉर्थ अमेरिका में करीब 25 मीलियन डॉलर्स का कलेक्शन जमा किया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का आगे क्या होगा हाल

जिस तरह से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई जा रही है उसे देखकर एक बात तो साफ है कि ये फिल्म बहुत लंबा बॉक्स ऑफिस पर अब नहीं टिकेगी. हालांकि वीकेंड में अब ज्यादा समय नहीं है. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को वीकेंड का फायदा हो सकता है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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