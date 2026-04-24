ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Dhurandhar 2 Box Office 37 Day: सुबह होते ही 'धुरंधर 2' ने फिर लगाई दहाड़, 12 बजे तक कर डा...

Dhurandhar 2 Box Office 37 Day: सुबह होते ही 'धुरंधर 2' ने फिर लगाई दहाड़, 12 बजे तक कर डाली इतनी कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection 37: फिल्म 'धुरंधर 2' एक महीना होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है. कमाई गिरने के बाद भी ये फिल्म हार मानने के लिए राजी नहीं है. चलिए जानते हैं कि 37वें दिन इस फिल्म ने क्या कमाल करके दिखा दिया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 24, 2026 1:13 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office 37 Day: सुबह होते ही 'धुरंधर 2' ने फिर लगाई दहाड़, 12 बजे तक कर डाली इतनी कमाई
Dhurandhar 2 box office collection

Dhurandhar 2 Box Office Collection 37: किसने सोचा था कि आदित्य धर थोड़ी सी मेहनत करके पूरे बॉलीवुड की ही शक्ल बदलकर रख देंगे. हाल ये है कि इस समय हर कोई फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के बारे में बात कर रहा है. एक महीने बाद भी रणवीर सिंह की इस फिल्म ने नोट छापने बंद नहीं किए हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब पाकिस्तान के लोग धुरंधर 2 की कमाई के बारे में जानकर चौंक गए थे. इन लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया था कि उनको धुरंधर 2 की कमाई का आधा हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि उस पैसे से पाकिस्तान पर खर्चा किया जा सके. उस समय ये वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे. इस फिल्म ने तो सारा अर्जुन, आर माधवन, अर्जुन रामपाल संजय दत्त की भी किस्तम चमका दी है. वहीं हर कोई आदित्य धर के साथ काम करने के लिए तरस रहा है. वहीं अगर बात की जाए धुरंधर 2 की कमाई के बारे में तो रिलीज के 37वें दिन इस फिल्म ने दोपहर 12 बजे तक 15 लाख रुपए जमा कर लिए हैं. फिलहाल फिल्म के 727 शोज दिखाए जा रहे हैं.

Also Read
Bhooth Bangla Box Office Collection: भूत बंगला की कमाई में दिखा 12 प्रतिशत का उछाल, धुरंधर का सूपड़ा हुआ साफ

धुरंधर 2 को मिलेगा शुक्रवार का फायदा?

समय के साथ फिल्म 'धुरंधर 2' की स्क्रीनिंग कम होती चली जा रही हैं. ऐसे में धुरंधर 2 की कमाई गिरना तो लाजमी है ही... इस के साथ धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 1,122.69 करोड़ रुपए हो चुका है, वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1,343.80 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. यहां एक बात बताएं, जरूरी है कि ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. शाम होते होते ही ये बात साफ हो पाएगी कि फिल्म धुरंधर 2 ने अब तक कितनी कमाई की है. हालांकि शुरुआती आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि धुरंधर 2 की आज की शुरुआत काफी धीमी चल रही है. हालांकि शुक्रवार का फिल्म को फायदा मिल सकता है.

Also Read
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 36 : पांचवा हफ्ता खत्म होने से पहले 'धुरंधर 2' ने दिखाई आंख, बॉक्स ऑफिस पर आया भूचाल

क्या होने वाला है धुरंधर 2 का हाल?

वहीं वीकेंड पर तो फिल्म धुरंधर 2 की कमाई में तेजी देखने के पूरे चांस हैं. हालांकि भूत बंगला का खतरा अब भी धुरंधर 2 के सिर से हटा नहीं है. अक्षय कुमार की फिल्म लगातार धुरंधर 2 को टक्कर दे रही है. धुरंधर 2 के आगे लोग भूत बंगला को ही अहमियत दे रहे हैं. हालांकि फैंस अब भी चाहते हैं कि वो धुरंधर का तीसरा पार्ट भी देखें. फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं. हालांकि आदित्य धर पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो धुरंधर के तीसरे पार्ट को नहीं बनाने वाले हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Also Read
Dhurandhar 2 Final Box Office Collection Day 36: थिएटर्स में बज रहा हमजा का डंका, 36वें दिन भी नोट छापने की मशीन बनी 'धुरंधर 2'

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt Sara Arjun