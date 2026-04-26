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Dhurandhar 2 Box Office 39 Day: रविवार आते ही हमजा ने फिर उठाए हथियार, 10 बजे तक कर दिया 'भूत बंगला' का सूपड़ा साफ

Dhurandhar 2 Box Office Collection 39: बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने गर्दा उड़ा रखा है. लोग एक महीना बीत जाने के बाद भी इस फिल्म में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. चलिए जानते हैं कि अब इस फिल्म का कलेक्शन कितना हो चुका है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 26, 2026 11:11 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office 39 Day: रविवार आते ही हमजा ने फिर उठाए हथियार, 10 बजे तक कर दिया 'भूत बंगला' का सूपड़ा साफ
Dhurandhar 2 Box Office 39 Day: रविवार आते ही हमजा ने फिर उठाए हथियार

Dhurandhar 2 Box Office Collection 39: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने रिलीज के बाद से ही बॉलीवुड की बोलती बंद कर रखी है. बॉलीवुड में कोई भी इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए राजी है. हालांकि अब हर किसी को धुरंधर 2 जैसी ही फिल्म बनानी है. बीते एक महीने से फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटा हुआ है. रिलीज के 39 दिन होने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर 2' की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है. ये फिल्म लगातार नोट छापने में जुटी हुई है. पांचवे रविवार को फिल्म 'धुरंधर 2' ने सुबह 10 बजे तक 21 लाख रुपए कूट डाले हैं. sacnilk.com की एक रिपोर्ट के हिसाब से फिल्म 'धुरंधर 2' का ग्रॉस कलेक्शन 1,349.38 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 1,127.35 करोड़ रुपए हो चुका है. आज रविवार के दिन भी फिल्म 'धुरंधर 2' के केवल 474 शोज दिखाए जा रहे हैं. हालांकि फिल्म 'धुरंधर 2' के ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. शाम होतो होते ही ये बात साफ हो पाएगी कि फिल्म 'धुरंधर 2' ने अब तक कितनी कमाई की है. हालांकि शुरुआती आंकड़े इस बात का सबूत है कि आज फिल्म 'धुरंधर 2' की अच्छी कमाई होने वाली है.

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कैसे रहे फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए बीते 2 दिन

रिलीज के 37वें दिन फिल्म 'धुरंधर 2' ने 1.55 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. वहीं 38वें दिन इसकी कमाई 2.95 करोड़ रुपए हो गई. वहीं शनिवार के दिन भी फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई में तेजी देखी जा रही है. एक्सपर्ट्स की मानें तो सोमवार से फिल्म 'धुरंधर 2' के बुरे दिनों की शुरुआत हो सकती है. वैसे भी लोग वीक डेज में फिल्म 'धुरंधर 2' को नजरअंदाज कर रहे हैं. यही वजह है जो बीते हफ्ते में भी फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई में उतार चढ़ाव देखने को मिले.

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भूत बंगला ने किया फिल्म 'धुरंधर 2' का हाल खराब

इस समय केवल भूत बंगला की ऐसी फिल्म है जो कि फिल्म 'धुरंधर 2' को टक्कर दे पा रही है. इस फिल्म ने हमजा की हालत खराब कर रखी है. एक हफ्ते में ही फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई गिर गई है. वहीं भूत बंगला नोट छापने में जुटी हुई है. इस फिल्म ने अब तक 121.8 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है. एक एक दिन में ये फिल्म कई कई करोड़ रुपए बटोर रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाला हफ्ता फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए थोड़ा भारी हो सकता है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भूत बंगला के आगे फिल्म 'धुरंधर 2' को अब कितना भाव मिलेगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt