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Dhurandhar 2 Advance Box Office Collection Day 1: ओपनिंग डे पर 200 करोड़ी होगी 'धुरंधर 2'? जानें एडवांस बुकिंग कलेक्शन

Dhurandhar 2 Advance Booking: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. फिल्म को पहले दिन देखने के लिए लोगों ने जमकर एडवांस में टिकट बुक कराए हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 18, 2026 5:07 PM IST

Dhurandhar 2 Advance Box Office Collection Day 1: ओपनिंग डे पर 200 करोड़ी होगी 'धुरंधर 2'? जानें एडवांस बुकिंग कलेक्शन
फिल्म धुरंधर 2 एडवांस बुकिंग में जबरदस्त कमाई कर रही है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) 18 मार्च को पेड प्रीव्यू शोज 5 बजे शुरू हो गए हैं. इसके बाद 19 मार्च यानी गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग हो रही है और इसमें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ओपनिंग डे पर 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. आइए जानते हैं कि ये आदित्य धर के कलेक्शन में बनने वाली ये फिल्म अब तक एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई कर चुकी हैं.

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फिल्म 'धुरंधर 2' ने कर ली है 168 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई

फिल्म 'धुरंधर 2' को देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. फिल्म का पहला पार्ट आने के बाद जैसे ही दूसरे पार्ट का अनाउंसमेंट हुआ तब से 19 मार्च का इंतजार किया जा रहा था. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने पेड प्रीव्यू शोज की एडवांस बुकिंग में 47.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. वहीं, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में वीकेंड के लिए करीब 80 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म ने पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग में ब्लॉक सीट्स के साथ 40.30 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इन आंकड़ों को मिला दिया जाए तो 168 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन हो गया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के रिलीज होने में अभी 1 दिन का समय है तो ये आसानी से 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है. फिलहाल, मेकर्स फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स काफी खुश हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ओपनिंग डे पर 200 करोड़ रुपये की कमाई करते ही 'पुष्पा 2', 'आरआरआर' और 'बाहुबली 2' के बाद चौथी मूवी बन जाएगी. साउथ की इन तीनों मूवीज ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

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फिल्म 'धुरंधर 2' और फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' का होगा क्लैश

गौरतलब है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का साउथ स्टार पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' भी 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इन दोनों मूवीज की टक्कर में किसका पलड़ा भारी रहेगा वो आने वाला समय बताएगा. बताते चलें कि साउथ एक्टर यश की मच-अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' भी पहले 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी लेकिन मेकर्स ने उसको पोस्टपोन कर दिया. अब यश की फिल्म 'टॉक्सिक' 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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