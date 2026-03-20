Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग बनी धुरंधर 2, पहले ही दिन सूरमाओं के रिकॉर्ड किए ध्वस्त

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के साथ ही फिल्म जगत के बड़े-बड़े सूरमाओं के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. ओपनिंग डे पर है फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: मेकर्स से लेकर दर्शकों तक को जिस पल का इंतजार पिछले कई महीनों से बेसब्री से था आखिरकार 19 मार्च 2026 को वो घड़ी आ ही गई, जब रणवीर सिंह (Ranveer Singh) समेत कई सितारों से सजी आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने सिनेमाघरों में दस्तक दी. इस मूवी ने रिलीज के साथ ही फिल्म जगत के कई बड़े-बड़े सूरमाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए फिर चाहे वो बॉलीवुड के शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) हो या फिर साउथ के अल्लू अर्जुन सभी धुरंधरों की फिल्म के रिकॉर्ड 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1) ने पहले ही दिन तोड़ डाले हैं. रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' ने ओपनिंग डे पर ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है.

जबरदस्त हाइप का Dhurandhar 2 को मिला फायदा

गौरतलब हैं कि, 'धुरंधर 2' के टिकट्स (Dhurandhar 2 Ticket Prize) के रेट इस समय आसमान छू रहे हैं, कई शहरों में थे इसके प्राइज 3000 तक पहुंच चुके हैं बावजूद इसके दर्शकों का जोश हाई है और बड़ी तादाम में लोग इसे देखने के लिए थिएटर्स में पहुंच रहे हैं. 'धुरंधर 2' को जबरदस्त हाइप का फायदा बॉक्स कलेक्शन में साफ दिख रहा है, जिसने रिलीज के पहले ही दिन कई बड़े रिकॉर्ड्स को चकना-चूरकर डाले हैं.

Dhurandhar 2 ओपनिंग डे कलेक्शन

आपको बता दें कि, रिलीज से ठीक एक दिन पहले यानी 18 मार्च 2026 को रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के पेड प्रीव्यू शो हुए थे, जिसमें फिल्म ने अच्छी-खासी कमाई की थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज से पहले ही प्रीव्यूज शो में ही रणवीर सिंह की फिल्म ने 43 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर लिया था. वहीं अब रिलीज के बाद इसके पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक, 'धुरंधर: द रिवेंज' ने पहले दिन 102.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है.

वीकेंड पर इतिहास रच सकती है Dhurandhar 2

गौरतलब है कि, पहले दिन 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने 21, 728 शो में 102.55 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया. वहीं आंकड़ों के मुताबिक, इसका अब तक का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 172.63 करोड़ रुपए हो चुके हैं. इसके अलावा टोटल नेट कलेक्शन 145.55 करोड़ हो गया है. मालूम हो कि, ये शुरुआती आंकड़ें हैं, जिसमें अभी बदलाव हो सकता है. वहीं रणवीर सिंह की फिल्म की जबरदस्त हाईप को देखते हुए पूरी उम्मीद की जा रही है, वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को मूवी इतिहास रच सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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