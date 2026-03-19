Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: 'धुरंधर 2' ने कमाई से हिलाया बॉक्स ऑफिस, जानें दोपहर तक के आंकड़े

Ranveer Singh Movie Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बड़े पर्दे पर पहुंचते ही छा गई है. इस फिल्म को देखने के लिए बेसब्र लोग सिनेमाघरों में उमड़ पड़े हैं.

Dhurandhar 2 Box Office Collection: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म' धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की काफी चर्चा हो रही है. इस फिल्म को लेकर काफी बज बना था और इसे दखने के लिए लोग सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' के फोटोज और वीडियोज से सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है. रणवीर सिंह की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने दोपहर तक जबरदस्त कमाई कर ली थी और पहले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने पहले दिन कितना कलेक्शन कर लिया था.

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' कर रही छप्परफाड़ कमाई

'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 18 मार्च को हुए पेड प्रीव्यू शोज से 52.71 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. फिल्म का पेड प्रीव्यू शोज से 43 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन हुआ. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' ने 19 मार्च को दोपहर 2 बजे तक 36 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म ने गुरुवार दोपहर तक पेड प्रीव्यू शोज की कमाई को मिलाकर 79 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. फिल्म की कमाई के फाइनल आंकड़े रात 10 बजे तक आएंगे. बताते चलें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड पेड प्रीव्यू से 75 करोड़ रुपये की कमाई की है.

फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी देखकर खुश हुए लोग

फिल्म 'धुरंधर 2' में कई सच्ची घटना दिखाई गई हैं जो लोगों को पसंद आई हैं. फिल्म में नोटबंदी से लेकर अतीक अहमद के मौत जैसे कई मुद्दों को दिखाया गया है. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' में आतंकी दाउद इब्राहिम से जुड़ी कहानी दिखाई गई है. फिल्म देखने के बाद लोग इससे जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जिसमें उनका एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है. डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' के रिलीज से पहले बड़े साहब को लेकर काफी सस्पेंस था जो खत्म हो चुका है. इस फिल्म में बड़े साहब आतंकी दाउद इब्राहिम है और उसका रोल एक्टर दानिश इकबाल ने किया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई पर लगाया जा रहा ये अनुमान

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर कहा जा रहा है ये पहले दिन वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी. दरअसल, फिल्म ने पेड प्रीव्यू और ओवरसीज मार्केट में जबरदस्त कलेक्शन किया है. वहीं, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज वाले दिन 19 मार्च को बंपर कमाई कर रही है. इसके अलावा फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी अच्छी कमाई की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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