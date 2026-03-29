Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 11: 'धुरंधर 2' ने 11वें दिन सिनेमाघरों में की छप्पड़फाड़ कमाई, जानें 11 बजे का टोटल कलेक्शन

Dhurandhar 2 Box Office Collection: आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' ने रिलीज के 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर वो सुनामी ला दी है, जिसने भारतीय सिनेमा के सारे पुराने रिकाॅर्ड तोड़ दिए हैं. दूसरे रविवार को फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है.

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सिर्फ एक ही नाम की गूंज है 'धुरंधर: द रिवेंज'. निर्देशक आदित्य धर और एक्टर रणवीर सिंह की इस जोड़ी ने सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया है, जहां हर बीतता दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है. रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी इस स्पाई थ्रिलर की पकड़ ढीली होने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत हो गई है. 29 मार्च, यानी दूसरे रविवार को फिल्म ने जो कर दिखाया है, उसकी कल्पना शायद ही किसी ट्रेड एक्सपर्ट ने की होगी.

दूसरे संडे का कलेक्शन

आमतौर पर फिल्में दूसरे हफ्ते तक आते-आते अपनी रफ्तार खोने लगती हैं, लेकिन 'धुरंधर 2' के साथ कहानी बिल्कुल अलग है. सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 11वें दिन यानी दूसरे रविवार को फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. भारतीय सिनेमा के इतिहास में यह अपने आप में एक महा-रिकॉर्ड है. आज तक कोई भी हिंदी फिल्म अपने दूसरे संडे को इतनी बड़ी रकम बटोरने में कामयाब नहीं रही है. यह आंकड़ा साबित करता है कि दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर दीवानगी का लेवल क्या है.

850 करोड़ के आंकड़े के पार

फिल्म की कुल कमाई की बात करें, तो 'धुरंधर 2' अब 850 करोड़ रुपये के नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की दहलीज पर पहुंच गई है. मात्र 11 दिनों के भीतर इस आंकड़े को छूना किसी चमत्कार से कम नहीं है. स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म ने न केवल अपनी लागत वसूल ली है, बल्कि मुनाफे के मामले में भी नए रिकाॅर्ड भी बनाए है. जिस रफ्तार से यह फिल्म आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि 1000 करोड़ का क्लब अब दूर नहीं है.

अपने ही रिकॉर्ड को चैलेंज

दिलचस्प बात यह है कि रणवीर सिंह अब खुद अपने ही कॉम्पटीटर बन गए हैं. 'धुरंधर 2' अब हिंदी सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. पहले पायदान पर इसी का पहला पार्ट 'धुरंधर पार्ट-1' है, जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 895.96 करोड़ रहा था. मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दो-तीन दिनों में 'धुरंधर 2' अपने पहले भाग के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर नंबर-वन का ताज अपने नाम कर लेगी.

क्यों नहीं थम रही धुरंधर की रफ्तार?

फिल्म की सफलता के पीछे आदित्य धर का शानदार विजन और रणवीर सिंह का पावर-पैक परफॉर्मेंस है. फिल्म का सस्पेंस, एक्शन और बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को बार-बार थिएटर खींच ला रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more