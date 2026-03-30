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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 11: 'धुरंधर 2' का जलवा बरकरार, 11वें दिन भी की छप्परफाड़ कमाई; देखें 7 बजे तक का कलेक्शन

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह को रिलीज हुए 11 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन इसका जलवा बॉक्स ऑफिस पर अभी भी कायम है. आइए जानते हैं फिल्म ने 11वें दिन सुबह 7 बजे तक कितने का कारोबार किया.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 30, 2026 6:15 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 11: 'धुरंधर 2' का जलवा बरकरार, 11वें दिन भी की छप्परफाड़ कमाई; देखें 7 बजे तक का कलेक्शन
11वें दिन 'धुरंधर 2' की कितनी हुई कमाई?

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 11: 'गोलियों की रासलील राम लीला', 'गुंडे', 'बाजीराव मस्तानी' और 'पद्मावत' जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी इस मूवी को रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसका जलवा अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कायम है. रिलीज के पहले पेड प्रीव्यू से ही कलेक्शन से गदर काट रही इस मूवी ने 11 दिनों में 1300 करोड़ का आकंड़ा पार कर दिया है. आइए जानते हैं 'धुरंधर 2' ने 11वें दिन 7 बजे (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 11) तक कितने का कारोबार किया.

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आदित्य धर की फिल्म ने तोड़ डाले कई रिकॉर्ड

आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह, संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), सारा अर्जुन (Sara Arjun), राकेश बेदी (Rakesh Bedi) जैसे कई धुरंधर कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग का जबरदस्त जलवा दिखाया है. फिल्म ने रिलीज से पहले पेड प्रीव्यू में ही 43 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर लिया था. वहीं ओपनिंग डे पर इसने 102.55 करोड़ का कारोबार कर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए इसके बाद तो इसकी कमाई ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े और हर किसी को हैरान कर दिया.

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Dhurandhar 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

'धुरंधर 2' ने दूसरे दिन 80.72 करोड़ रुपए की कमाई की. तीसरे दिन 113.00 करोड़, चौथे दिन 114.85 करोड़, पांचवे दिन 65.00 करोड़, छठे दिन 56.60 करोड़, सातवें दिन 48.75 करोड़, आठवें दिन 49.70 करोड़, नौवें दिन 41.75 करोड़, दसवें दिन 62.85 करोड़ रुपए और ग्यारवें दिन सुबह 7 बजे तक आए आंकड़ों के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने 68.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

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'धुरंधर 2' ने 11 दिनों में कुल कितने की कमाई की?

रणवीर सिंह की फिल्म (Ranveer Singh Movie) 'धुरंधर 2' के 11 दिनों के टोटल कलेक्शन की बात करें तो, इस मूवी ने 11वें दिन तक भारत में कुल 846.87 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, वहीं भारत में इसकी ग्रॉस कमाई 1011.95 करोड़ रुपए हो गई है. वर्ल्डवाइड इसने 1361.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. आदित्य धर की ये मूवी लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है. 11दिनों में ही 1300 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली ये मूवी अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Dhurandhar 2 Dhurandhar 2 Box Office Collection Entertainment News Ranveer Singh