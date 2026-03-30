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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 12: 900 करोड़ी होने से एक कदम दूर 'धुरंधर 2', KGF 2 का रिकॉर्ड ध्वस्त

Dhurandhar 2 Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' रोजाना कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब इस फिल्म ने साउथ स्टार यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'केजीएफ 2' को पीछे छोड़ दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 30, 2026 11:15 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 12: 900 करोड़ी होने से एक कदम दूर 'धुरंधर 2', KGF 2 का रिकॉर्ड ध्वस्त
धुरंधर 2 ने केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection: बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) सिनेमा को अलग लेवल पर लेकर गई है. जिसके चलते फिल्म की कमाई का लेवल भी आसमान छू रहा है. रणवीर सिंह की फिल्म को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं और 12 दिन 25 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. वहीं, ये फिल्म कई मूवीज के रिकॉर्ड को तोडते हुए आगे बढ़ रही है. अब फिल्म 'धुरंधर 2' के निशाने पर साउथ स्टार स्टार की फिल्म 'केजीएफ 2' आ गया और ध्वस्त हो गया. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने सोमवार को कितना कलेक्शन किया है और अब तक कितने रुपये जोड़ लिए हैं.

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फिल्म 'धुरंधर 2' ने अब तक कर ली इतनी कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को 19 मार्च को रिलीज होने के बाद 12 दिन हो चुके हैं. ये फिल्म जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 12वें दिन यानी सोमवार को 25.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इस तरह से फिल्म ने अब तक 872.17 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. रणवीर सिंह की फिल्म ने यश की मूवी 'केजीएफ 2' को पीछे छोड़ दिया है. इस फिल्म ने भारत में करीब 860 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ये फिल्म तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही 1000 करोड़ रुपये क्लब में शामिल हो जाएगी.

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फिल्म 'धुरंधर 2' कलेक्शन रिपोर्ट
पेड प्रीव्यू- 43 करोड़ रुपये
डे 12- 102.55 करोड़ रुपये
डे 2- 80.72 करोड़ रुपये
डे 3- 113 करोड़ रुपये
डे 4- 114.85 करोड़ रुपये
डे 5- 65 करोड़ रुपये
डे 6- 56.60 करोड़ रुपये
डे 7- 48.75 करोड़ रुपये
डे 8- 49.70 करोड़ रुपये
डे 9- 41.75 करोड़ रुपये
डे 10- 62.85 करोड़ रुपये
डे 11- 68.10 करोड़ रुपये
डे 12- 25.30 करोड़ रुपये
कुल कमाई- 872.17 करोड़ रुपये

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'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई कर रही है. ये फिल्म भारत की पहली फ्रेंचाइजी फिल्म बन गई जिसने वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कलेक्शन कर लिया है. इससे पहले साउथ एक्टर प्रभास की फिल्म 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2450 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म 'धुरंधर' (1300 करोड़ रुपये से ज्यादा) और फिल्म 'धुरंधर 2' ने अभी तक (करीब 1362 करोड़ रुपये) की कमाई कर ली है. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने शिकायत की है कि यूट्यूब पर फिल्म 'धुरंधर 2' को अपलोड किया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Entertainment News Kgf 2 Ranveer Singh