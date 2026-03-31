Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 13: वर्किंग डे में भी नहीं कम हो रही 'धुरंधर 2' की रफ्तार, 13वें दिन जमकर बरसे नोट

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बनकर उभरी है, जिसने 13 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया है. इस फिल्म का क्रेज लोगों में जबरदस्त छाया हुआ है. सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस फिल्म का जलवा है.

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सिर्फ एक ही फिल्म की चर्चा है, वो है 'धुरंधर 2'. आदित्य धर के निर्देशन और रणवीर सिंह के पावर-पैक परफॉर्मेंस ने दर्शकों को इस कदर दीवाना बनाया है कि फिल्म हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रही है. रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की रफ्तार कम होने के बजाय और तेज होती दिख रही है.

13वें दिन की कमाई

ताजा आंकड़ों के अनुसार, रिलीज के 13वें दिन 'धुरंधर 2' ने भारतीय बाजार में 33.22 करोड़ का शानदार नेट कलेक्शन किया है. इस बढ़त के साथ, फिल्म का भारत में कुल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 896.65 करोड़ तक जा पहुंचा है. सबसे चौंकाने वाली बात फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन है, जो भारत में 1,073.08 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है. वर्ल्डवाइड मार्केट की बात करें तो फिल्म तेजी से 1400 करोड़ रुपये की तरफ बढ़ रही है, जो इसे ग्लोबल लेवल पर सबसे सफल भारतीय फिल्मों की कतार में खड़ा करता है.

फिल्म की अब तक की कमाई

फिल्म ने 123 करोड़ से इस फिल्म की ओपनिंग की थी. वहीं इसने पहले हफ्ते में ही 631.17 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को 49.90 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे शनिवार को फिल्म ने 75.22 करोड़ का कारोबार किया. फिल्म ने दूसरे संडे को 81.51 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने दूसरे मंडे को 30.28 करोड़ का कलेक्शन किया और 13वें दिन 33.22 करोड़ छापे हैं. हालांकि यह आंकड़े बदल सकते हैं.

दंगल बनाम धुरंधर 2

अब असली सवाल यह है कि क्या रणवीर सिंह बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, जिसे पिछले 10 सालों से कोई छू तक नहीं सका है. साल 2016 में आई 'दंगल' ने दुनियाभर में 2070 करोड़ रुपये कमाकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था, जो आज भी अटूट है.

क्या तोड़ पाएगी इस फिल्म का रिकाॅर्ड

'धुरंधर 2' फिलहाल 1400 करोड़ के लेवल पर खड़ी है. इसका मतलब है कि आमिर खान को पछाड़ने के लिए रणवीर सिंह की फिल्म को अभी भी 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करनी होगी. हालांकि 'धुरंधर 2' की वर्तमान रफ्तार को देखते हुए यह नामुमकिन नहीं लगता, लेकिन इसके लिए फिल्म को आने वाले हफ्तों में भी इसी तरह की पकड़ बनाए रखनी होगी।

क्यों खास है 'धुरंधर 2' की यह जीत?

'दंगल' एक स्पोर्ट्स ड्रामा थी जिसने चीन जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में असाधारण प्रदर्शन किया था. वहीं, 'धुरंधर 2' एक स्पाई थ्रिलर है, जिसे घरेलू और ओवरसीज दोनों मार्केट्स में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. अगर यह फिल्म 2000 करोड़ का आंकड़ा पार करती है, तो यह भारतीय सिनेमा के लिए बहुत खास मौका होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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